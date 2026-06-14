نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛
۲۶ روستای شهرستان سراب فاقد راه مناسب و آسفالته هستند
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۶ روستای شهرستان سراب فاقد راه مناسب و آسفالته هستند گفت: این روستاها در دامنه ارتفاعات بزقوش و سبلان قرار گرفتهاند و در زمان بارش برف و باران مردم با مشکلات جدی در تردد مواجه هستند.
وی با بیان اینکه عملیات احداث ۶۰ کیلومتر از راههای روستایی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است گفت:در صورت تخصیص اعتبارات لازم عملیات اجرایی ۴۰ کیلومتر از این راهها تا شهریور ماه امسال به اتمام میرسد.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت فصل کاری در این شهرستان افزود:جهت تکمیل و آسفالت راههای روستایی در حال احداث ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.