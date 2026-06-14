نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

۲۶ روستای شهرستان سراب فاقد راه مناسب و آسفالته هستند

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۶ روستای شهرستان سراب فاقد راه مناسب و آسفالته هستند گفت: این روستا‌ها در دامنه ارتفاعات بزقوش و سبلان قرار گرفته‌اند و در زمان بارش برف و باران مردم با مشکلات جدی در تردد مواجه هستند.