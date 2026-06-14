پخش زنده
امروز: -
صدها نفر از هواداران احزاب مخالف دولت ارمنستان، در اعتراض به نتایج انتخابات مجلس به خیابانهای ایروان آمدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معترضان نتایج اعلامشده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان را بدون مشروعیت دانسته و با تجمع در مقابل ساختمان این کمیسیون خواستار ابطال آن شدهاند.
در همین ارتباط «گغام مانوکیان» عضو مجلس ارمنستان در اظهاراتی گفته است که کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان دستکاری در نتایج انتخابات را تسهیل کرده است.
بر اساس نتایج رسمی، حزب حاکم «پیمان مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان موفق به کسب اکثریت کرسیهای مجلس ارمنستان شده است.
در همین حال، کمیسیون انتخابات ارمنستان پس از دستور دادگاه، آرای سه شعبه را که پیشتر باطل شده بود مجدداً معتبر اعلام کرده است.
ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» که از جریانهای نزدیک به روسیه به شمار میرود، روز گذشته (شنبه ۱۳ ژوئن / ۲۳ خرداد) اعلام کرد که این حزب با ارائه دادخواستی به کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان خواستار ابطال نتایج انتخابات پارلمانی اخیر شد؛ انتخاباتی که در آن حزب حاکم «قرارداد مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان با کسب ۴۹.۸ درصد آرا به پیروزی رسید و زمینه تشکیل دولت جدید را فراهم کرد.
مخالفان دولت با استناد به گزارشهایی درباره تخلفات انتخاباتی، بازداشت برخی نامزدها و حامیان احزاب مخالف و همچنین ابطال آرای دو حوزه رأیگیری، نتایج اعلامشده را زیر سؤال بردهاند.
انتخابات پارلمانی ارمنستان با مشارکت نزدیک به ۵۹ درصدی واجدان شرایط هفتم ژوئن (۱۷ خرداد) برگزار شد و حزب حاکم «قرارداد مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان با کسب ۴۹.۸۱ درصد آرا توانست جایگاه خود را به عنوان بزرگترین نیروی سیاسی کشور تثبیت کند.
ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» به رهبری سامول کاراپتیان با ۲۳.۲۹ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت و ائتلاف «ارمنستان» نزدیک به روبرت کوچاریان رئیسجمهور پیشین نیز حدود ۱۰ درصد آرا را به دست آورد.
این انتخابات که نخستین رأیگیری سراسری ارمنستان پس از تحولات سال ۲۰۲۳ در قرهباغ و خروج کامل این منطقه از کنترل ایروان محسوب میشود، فراتر از یک رقابت داخلی تلقی شده است.
در مقابل، احزاب مخالف خواستار حفظ و تقویت روابط راهبردی با روسیه هستند. با وجود اعتراض مخالفان، ناظران بینالمللی روند رأیگیری را در اغلب حوزهها منظم ارزیابی کردهاند.