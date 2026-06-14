مردم آبادان و خرمشهر هر شب با برگزاری اجتماعات شبانه، اتحاد و انسجام خود را تحکیم می‌ کنند.

اجتماعات شبانه آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها سنگر خیابان حکایت مقاومت و اقتدار مردم

اجتماعات شبانه آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها سنگر خیابان حکایت مقاومت و اقتدار مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مردم آبادان و خرمشهر هر شب با برگزاری اجتماعات شبانه، اتحاد و انسجام خود را تحکیم می‌بخشند.

زنان و مردانی که روز‌های انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ۸ سال دفاع مقدس را تجربه کرده‌اند حالا نیز مقاومتی دوباره را به نمایش می‌گذارند.

روایتی از مقاومت و پیوستگی که برای نسل آینده به عنوان میراثی ماندگار می نویسند.

آنان همچنین برای گذر از روز‌های گرم هم بر صرفه جویی در مصرف انرژی تاکید کردند.