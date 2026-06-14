جلسه بررسی و پیگیری مشکلات جامعه عشایری شهرستان‌های لالی در استان خوزستان و شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به منظور بررسی و پیگیری مشکلات جامعه عشایری شهرستان‌های لالی استان خوزستان و شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری، جلسه با حضور مسئولان مربوطه هردو استان برگزار شد.

در این نشست، صحبت‌ها و مشکلات عشایر شنیده و تصمیم‌هایی گرفته شد و تصمیم بر این است حسب مسائل و مشکلاتی که وجود دارد و مشترک میان دو استان یادشده است، راهکار‌هایی اندیشیده و اجرا شود.