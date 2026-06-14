وضعیت نگهداری گونه‌های جانوری، شرایط زیست محیطی، بهداشتی و رفاهی گونه‌های جانوری باغ وحش ارومیه پایش وارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه به همراه کارشناسان این اداره از باغ‌وحش این شهر بازدید و وضعیت نگهداری گونه‌های جانوری، شرایط بهداشتی و زیست‌محیطی این مجموعه را مورد ارزیابی قرار داد.

مختار خانی گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت نگهداری گونه‌های جانوری، ارزیابی شرایط زیست‌محیطی، بهداشتی و رفاهی حیوانات و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد.

وی افزود: این باغ‌وحش به عنوان یکی از مراکز نگهداری حیات وحش در استان، موظف به رعایت کامل استانداردهای مرتبط با نگهداری، تغذیه، بهداشت و تأمین فضای مناسب برای گونه‌های جانوری است.

خانی اظهار کرد: در جریان این بازدید، وضعیت جایگاه‌های نگهداری حیوانات، نحوه تغذیه، خدمات دامپزشکی، شرایط بهداشتی و ایمنی مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات و توصیه‌های لازم برای رفع نواقص احتمالی و ارتقای شرایط نگهداری حیوانات به مسئولان مجموعه ارائه شد.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق حیوانات و استانداردهای زیست‌محیطی تصریح کرد: نظارت مستمر بر مراکز نگهداری حیات وحش از جمله باغ‌وحش‌ها به صورت دوره‌ای انجام می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم در چارچوب ضوابط و مقررات صورت خواهد گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه همچنین بر ضرورت همکاری مسئولان باغ‌وحش با اداره حفاظت محیط زیست برای بهبود مستمر شرایط نگهداری گونه‌های جانوری تأکید کرد و گفت: ارتقای سطح آگاهی عمومی در حوزه حفاظت از حیات وحش و رعایت اصول اخلاقی در نگهداری حیوانات از اهداف مهم سازمان حفاظت محیط زیست است.

در پایان این بازدید، مسائل و چالش‌های موجود در مجموعه بررسی و راهکارهای لازم برای ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و رفاهی حیوانات ارائه شد.