به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های ملی فوتبال آلمان و کوراسائو در نخستین دیدار از گروه E رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، امشب (یکشنبه) در ورزشگاه ان آر جی هیوستون به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۷ بر یک به سود آلمان به پایان رسید.

با وجود اینکه آلمان در این دیدار تیم برتر میدان بود، کوراسائو تلاش کرد با زدن گل تساوی در دقیقه ۲۱ نشان دهد که تیم دست و پا بسته‌ای نیست، اما آلمان در ادامه شش بار دیگر دروازه کوراسائو را باز کرد تا با برتری مطلق به پیروزی برسد و ۳ امتیاز ممکن این بازی را دریافت کند

گل ها: فلیکس انمچا (۶)، نیکو اشلوتربک (۳۸)، کای هاورتز (۵+۴۵) و (۸۸)، جمال موسیالا (۴۷)، ناتانائیل براون (۶۸)، دنیز اونداو (۷۸) برای آلمان و لیوانو کومننسیا (۲۱) برای کوراسائو.

ترکیب آلمان: مانوئل نویر، ناتانا براون، نیکو اشلوتبرگ، جاناتان تاه، یوشو کیمیش، الکساندر پاولوویچ، فلیکس انمچا، فلورین ویترتز، جمال موسیالا، لروی سانه، کای هاورتز

ترکیب کوراسائو: الوی روم، فلورانوس، ریچلدلی بازوئر، آرماندو اوبیسپو، دورون فونویل، لیوانو کومننسیا، لئندرو باکونا، جونینیو باکونا، تاهیث چونگ، یورگن لوکادیا، سونتی هانسن.

داوری این دیدار برعهده جلال جید مغربی بود.