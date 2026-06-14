جذب سرمایههای جدید در اولویت مدیریت آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت تسهیل و تسریع در روند اجرای طرح ها تاکید کرد و گفت: حمایت از سرمایهگذاری و جذب سرمایههای جدید به استان یک اصل مهم در مدیریت استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در نشست بررسی مسائل و مشکلات طرح های نیمهتمام سرمایهگذاری در آذربایجان شرقی به بروز مشکلات حقوقی در روند اجرای برخی طرح های سرمایهگذاری استان اشاره کرد و گفت: لازم است ضمن لحاظ الزامات قانونی در روند اجرای طرح های مختلف، دستگاههای اجرایی استان با هماهنگی دستگاه قضایی استان، موانع حقوقی پیشرفت طرح های سرمایهگذاری در استان را رفع و زمینه تسهیل فرآیندهای اداری و تسریع عملیات اجرایی رو فراهم نمایند.
گفتنی است در پایان این نشست، پس از بررسی مسائل و مشکلات اجرای طرح برج باغ تبریز مقرر شد در جهت تسهیل روند اجرا و رفع موانع حقوقی تکمیل این طرح، عملیات کاهش ارتفاع این برج و اخذ معافیت با رعایت استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری اجرا شده و دستگاه قضایی استان نیز مجوز لازم برای رفع موانع حقوقی اجرای طرح را صادر کند.