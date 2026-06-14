به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این گزارش‌ها، نظامیان رژیم صهیونیستی با ورود به دَرَّةُ الرَّقّاد در استان درعا به کشاورزان و زمین‌های کشاورزی این منطقه تیراندازی کرده‌اند. دَرَّةُ الرَّقّاد از مناطق مهم جنوب سوریه به شمار می‌رود.

رژیم صهیونیستی از زمان تحولات سوریه با سوءاستفاده از شرایط این کشور، علاوه بر حملات گسترده به زیرساخت‌های نظامی، بخش‌هایی از جنوب سوریه از جمله مناطقی در قُنَیطِرَه و ارتفاعات جَبَلُ‌الشَّیخ را اشغال کرده است.

استان دَرعا نیز در ماه‌های اخیر بار‌ها هدف نفوذ زمینی و حملات نظامیان صهیونیست قرار گرفته است