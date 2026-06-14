فریدون همتی با حضور در میان مردم شهرستان چرداول، پیگیر طرح‌های اقتصادی و عمرانی نیمه کاره؛ از جمله تأمین اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریالی برای طرح مهم سد چناره شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همتی اظهار کرد: برای احداث و توسعه کانال‌های کشاورزی در روستا‌های شهرستان چرداول، امسال ۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص می‌یابد.

وی هدف از این سفر خود را دیدار چهره به چهره با مردم، شرکت در جلسه شورای اداری، پیگیری طرح‌های اقتصادی و عمرانی نیمه کاره، بود.

از مهم‌ترین برنامه‌های همتی در شهرستان چرداول؛ پیگیری مسکن ملی شهر‌های سرابله، شباب، آسمان آباد، اصلاح ورودی و تقاطع غیرهمسطح سرابله، بیمارستان تامین اجتماعی، تامین اعتبار سد چناره و تعریض و استانداردسازی مسیر ارتباطی پل سیمره به سرابله بود.