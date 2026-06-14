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چارچوب هماهنگی جریانهای شیعه عراق در بیانیهای بر حمایت از الحشد الشعبی و تقویت و سازماندهی آن تأکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ائتلاف چارچوب هماهنگی جریانهای شیعه عراق در این بیانیه تصریح کرد که فتوای جهاد کفایی برای مبارزه با تروریستهای داعشی، نقطه عطف سرنوشتساز در تاریخ معاصر عراق بود.
در ادامه بیانیه چارچوب هماهنگی آمده است که وفاداری به جانفشانیهای شهدا مستلزم آن است که تلاش برای ساختن کشور قدرتمند عراق و نهادهای قانونی آن و نیز تحکیم حاکمیت قانون، تقویت امنیت و ثبات و انحصار سلاح در دست دولت، ادامه یابد.
در بیانیه مذکور همچنین بر حمایت از الحشد الشعبی و تقویت و سازماندهی آن و نیز حفظ حقوق شهدا، مجروحان و مجاهدان تأکید شده است.
روز گذشته نیز «علی الزیدی» نخستوزیر عراق در سالروز صدور فتوای جهاد کفایی برای مقابله با تروریستهای داعشی، از موضع تاریخی مرجعیت دینی تمجید کرد.
او گفت: فتوای جهاد کفایی یک نقطه تحول تاریخی، ملی و سرنوشت ساز ایجاد کرد و از موضع حکیمانه مرجعیت عالیقدر شیعه که روحیه فداکاری و وطن پرستی را تقویت کرد، تقدیر میکنیم.
همچنین فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق در این خصوص تاکید کرد که فتوای جهاد در ایجاد تکامل بین موسسات سهیم بود و قدرت، نظم، آمادگی و اقتدار را افزایش داد تا همه این موسسات به یک مجموعه ملی به هم پیوسته و متحد تبدیل شوند.
الحشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) به دنبال هجوم گروه تروریستی داعش و سقوط چندین استان عراق در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴)، با فتوای جهاد کفایی آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی شیعه عراق تشکیل شد؛ نیروهایی که با پیروی از مرجعیت دینی و اتحاد و همبستگی مردمی توانستند در یک نبرد بی امان سه سال و نیمه، به پیروزیهای بزرگی دست یابند و کار این گروه مخوف تروریستی را در اواخر تابستان ۱۳۹۶ یکسره کنند.