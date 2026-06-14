به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه مشترک با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه معدن و خودرو با اشاره به جایگاه آذربایجان‌شرقی در صنعت قطعه سازی کشور اظهار کرد این استان از ظرفیت‌های کم نظیری در حوزه تولید قطعات خودرو برخوردار است، اما در بخش تولید خودرو همچنان با یک حلقه مفقوده مواجه هستیم که باید برای تکمیل آن برنامه‌ریزی شود.

وی با بیان اینکه مدیریت استان به دنبال برندسازی در بخش تولید و صنعت است افزود: ایجاد یک برند معتبر در حوزه خودروسازی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و افزایش سهم آذربایجان‌شرقی در بازار‌های داخلی و خارجی باشد.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین به ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: این منطقه از توانمندی‌های بالایی برای توسعه و تولید خودرو برخوردار است و می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم این صنعت تبدیل شود.

سرمست با تاکید بر اینکه آینده اقتصادی استان باید در بستر معدن شکل بگیرد اظهار داشت: فعال سازی ظرفیت معادن راکد از اولویت‌های مدیریت استان است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها انجام شده است.

وی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد:از سرمایه‌گذارانی که دارای اهلیت و توانمندی لازم باشند استقبال می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد فرصت‌های موجود برای حضور و فعالیت این بخش را فراهم کنیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: رویکرد اصلی مدیریت استان، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی برای تحقق توسعه پایدار است