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شبکه ۲۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعتراف کرد: رژیم اسرائیل در حمله به ضاحیه جنوبی بیروت با آمریکا هماهنگ بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این رسانه رژیم صهیونیستی در این گزارش افزود: دونالد ترامپ از حمله به ضاحیه جنوبی بیروت عصبانی است، اما این حمله با آمریکاییها هماهنگ شده بود.
شبکه ۲۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اضافه کرد: درست است که اجازه موردی برای این حمله گرفته نشده است، اما با توجه به هماهنگیهای قبلی، اعلام غافلگیری یا تعجب آمریکاییها قابل درک نیست.
جنگندههای رژیم صهیونیستی عصر یکشنبه به ضاحیه جنوبی بیروت حمله کردند. سازمان دفاع مدنی لبنان اعلام کرد:در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، تاکنون سه نفر شهید و ۶ نفر دیگر مجروح شدهاند.