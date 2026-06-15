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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر فقط یک هفته آمریکاییها دست از حمایت رژیم صهیونیستی بردارند، همین لبنانیها کارشان را تمام میکنند، نیازی به دخالت دیگران هم نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ابراهیم رضایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ضمن تشریح آخرین تحولات میدانی در لبنان و نقش ایالات متحده در جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، به پرسشهای مطرح شده در این خصوص پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: اتفاق مهم امروز حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت بود در لبنان از این جهت این مسئله خیلی اهمیتش در رسانههای دنیا بیشتر شدکه در آستانه امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا رخ داد، تحلیل تان از این حمله چیست؟
رضایی: به نظر خیلی این را به موضوع مذاکرات نباید گره زد، ما حداقل دراین ماهها و در این سالها بین رژیم صهیونیستی و آمریکا ندیدیم، یکی هستند و رژیم صهیونیستی پادگان آمریکاست در غرب آسیا و معمولا هم بین هم تقسیم کار میکنند.
سوال: گره هم بزنید منافاتی ندارد، اصلا شاید خود آمریکاییها شاید میخواهند توافق را آن جوری دارد پیش میرود، پیش نبرند؟
رضایی: تا جایی که ما میدانیم خیلی رژیم صهیونیستی از این توافق ضررنمی کند و ترامپ هم گفت این توافق به نفع اسرائیل هم است، منابع صهیونیستی هم گفتند که این حمله با هماهنگی ایالات متحده آمریکا بوده، فرقی بین رژیم صهیونیستی و آمریکا قائل نیستیم، یک نوع تست یا پیشروی میکنند، در خطوط قرمزی که جمهوری اسلامی ایران مشخص کرده، یک بار هفته گذشته تست کردند و پاسخ قاطعی از طرف جمهوری اسلامی ایران گرفتند، حالا امروز هم دوباره دارند یک خطی را میروند شاید پیامی که رژیم صهیونیستی و آمریکا میگوید این است که پرونده لبنان ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران ندارد، همان چیزی که به عنوان خطوط قرمز خودمان مشخص کردیم و این رژیم امنیتی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا دارد اعمال میکند با همراهی محورهای، بخشهای مختلف محور مقاومت ما یک امنیت موزاییکی، یک امنیت فراگیری را در منطقه اعمال میکنیم این امنیت منهای آمریکاست و این امنیت در تقابل با رژیم صهیونیستی تعریف میشود، طبیعی است که آنها این را برنتابند و به طرق مختلف سعی در برهم زدن برنامه محور مقاومت و اتاق فرمان مشترک مقاومت که جمهوری اسلامی ایران هم در آن است داشته باشند، البته به این طراحی دشمن پاسخ خواهیم داد، همان طور که در هفته گذشته پاسخ دادیم، الان هم برای آن برنامه داریم و باید منتظر پاسخ ما باشند.
سوال: رژیم با توجه به این که آمریکا آن اظهارات را مطرح کردند که این توافق برای آنها میتواند منافع داشته باشد، چرا مخالفت میکند و این طور وارد بازی میشود؟
رضایی: یک تقسیم کاری شکل گرفته بین اینها، شاید بازی پلیس خوب، پلیس بد را دارند دنبال میکنند، آمریکاییها اصرار بکنند بر توافق، بد چیزی اهرمی به نام رژیم صهیونیستی را هم ایجاد بکنند، تولید فشار کنند از طریق رژیم صهیونیستی که شما زودتر توافق کنید تا این قضایا فیصله پیدا کند، در صورتی که اگر توافقی که آمریکاییها دنبال هستند به آن برسند، آن به نفع رژیم صهیونیستی هم است و او هم بابت تامین امنیت خودش دنبال ایجاد یک عرصه امنیتی و در محیط پیرامونی خودش است و آمریکاییها به عنوان کارفرما و پیمانکار رژیم صهیونیستی این موضوع را دنبال میکنند.
سوال: این حمله که رخ داد، مذاکره را متاثر خواهد کرد در نهایت؟
رضایی: حتما متاثر میکند، آمریکاییها تعهد دادند که رژیم صهیونیستی را کنترل کنند، بیانیه قرارگاه خاتم بعد از حملاتی که داشتیم گفتیم که نه فقط بیروت بلکه ما نسبت به امنیت جنوب لبنان هم متعهدیم در آن چه که این روزها هم متونی که بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکاییها ردو بدل میشود، در صدر و در ماده یک روی امنیت در همه ساحات مقاومت به ویژه در لبنان و در عبارت لبنان تاکید شده، این که الان پادگان آمریکاییها در غرب آسیا یعنی رژیم صهیونیستی حمله میکند، حتما این پیامی است برای ما که اگر توافقی یا در آن مرحله اول تفاهمی با رژیم ایالات متحده داشته باشیم، هیچ تضمینی برای اجرای آن و برای ادامه آن وجود ندارد.
الان در آستانه توافق هم اینها حمله میکنند به جنوب لبنان، ما چطور میتوانیم الان اعتماد بکنیم به این که بلاخره با عرض پوزش از بینندگان عزیز سگ هار آمریکا در منطقه دارد به ضاحیه و به نقطه شهری و به نقاط مدنی در لبنان حمله میکند این نشانهای است مبنی بر این که من فهمم این است، این نشانهای به آن چه که دارد این روزها توافق یا تفاهم میگذارند، خوشبین نباید باشیم و حتی اگر هم به مرحله نهایی برسد که فعلا چیزی معلوم نیست، خیلی در ارتباط با اجراش نمیتوانیم خوشبین باشیم. بلکه باید بدبینانه به آن نگاه کنیم.
سوال: با توجه به عملیات نصری که جمهوری اسلامی ایران انجام داد و پاسخ قاطعی که نسبت به حمله ضاحیه انجام داد، چرا رژیم دارد دوباره امتحان میکند این را، او که یک بار پاسخ کارش را گرفته است؟
رضایی: یک تقسیم کاری بین رژیم صهیونیستی و آمریکاست، رژیم صهیونیستی اصرار دارد که موضوع لبنان از را از همه این مباحث جدا کند، آنها بعد از اصطلاحا آتش بس ۱۹ و ۲۰ فروردین حملات شان به لبنان ادامه دادند و با تهدید و واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه شد، رژیم صهیونیستی برای توسعه طلبی و کشورگشایی خودش به دنبال غصب لبنان و اشغال لبنان هم است و به دنبال نابودی مقاومت لبنان هم است، این یک واقعیتی است که خود آنها هم انکار نمیکنند.
الان هم در این زمینه باید آن را به نظر دید، این که آنها دنبال این هستند که در ما دنبال آتش بس و پایان جنگ در لبنان هستیم و او دنبال ادامه جنگ در لبنان است، الان ما دراین نقطه هستیم و راجع به این نقطه دارد تصمیم گیری میشود دریک سطحی، اصرار ما و ایستادگی ما در این نقطه که حتما باید در لبنان پایان جنگ اعلام شود، این را در مذاکره هم اعلام کنیم و هم در میدان اعمال کنیم که لبنان جزو خطوط قرمز ماست، بخش دیگری که برمی گردد به تقسیم کاری که بین آمریکاییها و رژیم صهیونیستی وجود دارد، که آنها اعلام کردند که ما قبل از حمله به لبنان با هماهنگی آمریکا انجام دادیم و تولید فشاری میکنند برجمهوری اسلامی که در این مراحل آخر امتیازات بیشتری بگیرند.
سوال: این بحث وحدت ساحات و جبهه مقاومت که هر بخش مورد تهاجم یا تجاوز قرار بگیرد، بخش دیگر حمایت خواهد کرد و در مقابل با آن واکنش نشان خواهد داد و ایران این معادله را در منطقه جا میاندازد و تحمیل میکند، به لحاظ منافع ملی برای ما چه محاسنی خواهد داشت و جزو شرط اول دریادداشت تفاهم هم اشاره میکنیم؟
رضایی: نکته بسیار مهمی است، مردم عزیز با توجه به سم پاشیهایی که این روزها و حتی این سالها علیه محور مقاومت در داخل و خارج میشده عنایت داشته باشند، قطعا اگر اینها لبنان و حزب الله لبنان و مقاومت لبنان از سر راه بردارند، بعدش نوبت ماست، دراین نباید کسی تردید کند.
سوال: نوبت که ما شده بود، نوبت را پشت سر گذاشتیم؟
رضایی: دیدیم بخشی ازتوان مقاومت یک علتی که اینها حمله کردند به کشور ما و جنگ افروزی کردند علیه جمهوری اسلامی ایران به کدام اتفاقات برمی گشت، به این که اینها دچار خطای محاسباتی شدند که مقاومت تضعیف شد و بازوهای ایران بر منطقه از دست رفته یا تضعیف شده، در سوریه، لبنان، عراق، فلسطین و فکر کردند این قدرت منطقهای ایران از بین رفته، که اشتباه هم فکر میکردند، میتوانند حالا به سراغ ایران بیایند، اینها را این یک دژی در جلوی ماست که به عنوان محافظ و در کنار جمهوری اسلامی ایران در جهت منافع جمهوری اسلامی ایران و مردم ما میجنگد.
البته ما نگاه مان به حزب الله و مقاومت نگاه ابزاری نیست، ما در یک اتاق فرمان و یک اتاق فکر مشترک با مقاومت تشکیل دادیم برای تامین امنیت در همه منطقه، نکته دیگر این است که در سختترین روزهای تاریخ جمهوری اسلامی ایران یعنی در روزهای جنگ و جنگی که سختترین جنگ تاریخ ایران بود که بزرگترین قدرت نظامی دنیا با ما وارد جنگ شده بود، اولین گروه و تشکیلاتی که به نفع ما و در حمایت از ما وارد جنگ شد، لبنان بود.
عنایت دارید هزاران بار بعد از آتش بس سال ۴۰۳ رژیم صهیونیستی آتش بس را در لبنان نقض کرده بود ولی حزب الله وارد جنگ با رژیم صهیونیستی نشد، صدها نفر از فرماندهان و سربازان حزب الله دراین مدت بیش از یک در نقاط مختلف لبنان به شهادت رساند ولی حزب الله وارد جنگ با رژیم صهیونیستی نشد ولی وقتی به ایران حمله کردند، حزب الله و مقاومت لبنان وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شد و این ارزشمندست و به نوعی تقاص جنگ با رژیم صهیونیستی را میدهد، او در حمایت از ملت و کشور ما وارد جنگ شد و این را نباید فراموش کنیم، این دوست ارزشمند ماست که درسختترین روزها در کنار ایران ایستاده است.
ما فراموش نمیکنیم، وقتی آمریکاییها به ما حمله کردند، خیلی از کشورها حتی حاضر به محکومیت او نشدند، یا رژیم صهیونیستی محکوم کردند، اما از آمریکاییها ترسیدند حتی یک تاسف خشک و خالی حاضر نشدند اعلام کنند ولی لبنان در کنار ملت ما ایستاد، الان شرط جوانمردی است که ما در کنار لبنان بایستیم و دست از او برنداریم به نفع منافع ملی ماست که او اگر لبنان را پشت سر گذاشت به سراغ سایر نقاط اسلامی از جمله به سراغ ایران هم خواهد آمد.
سوال: در جنگ رمضان با وجود این که مقاومت لبنان، مقاومت عراق، وارد میدان شدند، مقاومت یمن با هماهنگی که بود وارد میدان نشد، اما در عملیات نصری که هفته گذشته اتفاق افتاد، یمنیها ورود کردند به ویژه در دریای سرخ هشدار جدی دادند به رژیم که تردد آن منع خواهند کرد از تردد شناورهای شان در دریایی سرخ، با توجه به خبرهایی که الان میآید و دبیر شورای امنیت ملی و هم فرمانده قرارگاه خاتم اعلام کردند که واکنش نشان داده خواهد شد نسبت به این اتفاق عملیات نصر ۲ یا تحت عنوان، عملیات دیگری از طریق لبنان، جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران رخ خواهد داد، تفاوتی با عملیات نصر خواهد داشت، تحلیل برخی این بود که ورود یمن در عملیات نصر هشداری است راجع به باب المندب نسبت به ظرفیتهایی که هنوز به فعلیت نرسیده و این بار جدیتر این اتفاق بیافتد؟
رضایی: یمن در جنگ رمضان به کمک ما آمد و عملیات کرد، اما این جوری توضیح بدهم، یک اتاق فرمان مشترکی دارد مقاومت و در آن جا تقسیم کار میشود، طراحی میشود، ممکن است در یک جایی ما به صورت مستقیم وارد شویم، ممکن است در جای دیگری یمن وارد شود، در جای دیگری مقاومت در عراق وارد شود یا هر سه باهم وارد شویم، ممکن است عملیاتی در تنگه هرمز یا باب المندب یا در دریایی سرخ داشته باشیم و این را باید کاری و وظیفهای است که بر دوش فرماندهان میدان است و آنها تقسیم کار میکنند. اگر فرض کنید به ضاحیه و بیروت حمله بکند ما به صورت مستقیم پاسخ خواهیم داد و پاسخ دادیم در گذشته، الان هم همین است و این کاری است که با هماهنگی که بین فرماندهان دربخشهای مختلف مقاومت صورت میگیرد، آن عملیات طراحی میشود.
بله ممکن است مقاومت لبنان در جنوب لبنان نیازی به حمله، ممکن است در جنوب لبنان نیازی به ورود مستقیم ما نداشته باشد، یک آماری بدهم و برخیها فکر میکنند که مقاومت ضعیف شده، خیر این گونه نیست، کل تعداد تانکهای مرکاوایی که مقاومت در جنگ ۳۳ روزه که نمادی از پیروزی مقاومت اسلامی بر رژیم صهیونیستی است منهدم کرده بود، هشت دستگاه بود، از جنگ رمضان تا به امروز بالای ۲۰۰ تانک و نفربر رژیم صهیونیستی که اخبارش میآید و برای ما عادی سازی شده توسط مقاومت لبنان نابود شده و مقاومت قویتر از گذشته است، شاید در یک جایی نیازی به کمک ما نداشته باشد و در یک جای نیاز باشد به دلایل مختلف ورودی داشته باشیم و این محصول طراحی مشترکی است که در اتاق فرماندهی مقاومت اسلامی در منطقه صورت میگیرد و تقسیم کاری است که بین بخشهای مقاومت است و انصافا هم خوب عمل کردند، هم رژیم صهیونیستی بیچاره کردند و تلفات زیادی از رژیم صهیونیستی گرفتند و اطلاعاتی داریم که آمریکاییها درخواستی داشتند از رژیم صهیونیستی مبنی بر این که ورود بیشتری داشته باشند به حوزه ایران و کمک بیشتری به آمریکاییها بکنند برای حمله به جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی سرباز زده بود و به دلیل این که گفته بود مشغول جنگیدن یک گروه چریکی حزب الله در لبنان است که این قدرت حزب الله است که روز به روز قدرتمندتر خودش را نشان میدهد.
سوال: در تحلیلهای بسیاری این است و واقعیت این است که این عملیات با هماهنگی، چون آکسیوس و باراک راوید و در اصل فاصلهای ایجاد کنند و میگفتند که آمریکا خیلی در جریان نبوده، این چیز قطعی است که آمریکاییها با چراغ سبز آنها این عملیات اتفاق افتاد، اشاره میکنم به توییت آقای قالیباف که اشاره کردند که آمریکایی یا اراده یا توان جلوگیری از این عملیاتها یا به قول مقابله با رژیم را ندارند و پیشرفت تفاهم و این تفاهم نامه اولیه، فکر میکنید اگر این هماهنگ شده است و با چراغ سبز آمریکاییها اتفاق میافتد، کدام گزینه معتبرترست، آمریکاییها اراده این را ندارند یا توانش را ندارند؟
رضایی: آمریکایی اراده اش را ندارند، توانش که حتما دارند، رژیم صهیونیستی اگر یک هفته، اگر فقط یک هفته آمریکاییها دست از حمایت از رژیم صهیونیستی بردارند، همین لبنانیها کارشان را تمام میکنند، نیازی به دخالت دیگران هم نیست، نابود خواهد شد رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی بدون آمریکاییها دوامی نخواهد داشت، غیر از حمایتهای سیاسی آمریکاییها، حمایت تسلیحاتی سنگین میکنند، آمارش را داریم در بعد از جنگ ۱۲ روزه تا امروز که چه تعداد هواپیماهای آمریکایی آمدند تسلیحات شارژ کردند به رژیم صهیونیستی و هم کمکهای اطلاعاتی که آمریکاییها در اختیار رژیم صهیونیستی میدهند و هم کمکهای آفندی و پدافندی مستقیمی که آمریکاییها و همه ارتش آمریکا در همکاری نزدیک با رژیم صهیونیستی دارد برای دفاع از آنها انجام میدهد و به نظر این شوخی است بیشتر که بگوییم توان این که آمریکاییها بخواهند ترمز رژیم صهیونیستی بکشند، امکانش را نداشته باشند.
یک تقسیم کاری بیشترست بین این دو و رژیم صهیونیستی هم امروز هم خودشان اعلام کردند که با هماهنگی و با اطلاع آمریکاییها دارند این کارها را انجام میدهند چرا رژیم صهیونیستی به جاهای دیگر حمله نمیکند، چرا خیلی وقتها که آمریکاییها چالشهای دیگری هم دارند باز هم میبینیم در آن نقطه باز با هماهنگی رژیم صهیونیستی در غزه، سوریه، در هرجایی که آمریکاییها صلاح بدانند رژیم صهیونیستی عملیات میکند و به نوعی دست بزن آمریکاییها در منطقه است البته در مقابل مقاومت رژیم صهیونیستی شکست خورده است و بازهم شکست خواهد خورد.
سوال: همواره صحبت از این شده است که جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای به مانند آن چنان که در تنگه هرمز رخ داد در دست داده که هنوز رونمایی یا استفاده نکرده، برخی از این ظرفیتها که قابل صحبت است چیست و خیلیها سوال شان این است که چرا از این ظرفیتها هنوز استفاده نمیشود وبرای کی نگه داشتیم؟
رضایی: ما هنوز از جنگ خارج نشدیم، هنوز در جنگ هستیم و هنوز هم زد و خورد داریم، امشب هم معلوم نیست چه اتفاقی میافتد، ما خودمان را برای جنگ بلند مدت آماده کردیم و انتظار روزهای تشدید تنش و سختتر را داریم، گزینههای ما زیادست و روی آن کار میشود، بعضی وقتها هم ممکن است تا حدودی اعمال شده باشد ما میتوانیم از ان پی تی خارج شویم، خروج از ان پی تی پیام خاص خودش را دارد، همین الان در مجلس شورای اسلامی بیش از ده طرح برای خروج از ان پی تی نمایندگان مختلف آماده کردند برای خروج جمهوری اسلامی ایران از ان پی تی که غرب از آن وحشت ندارد، مقاومت اسلامی توان بستن تنگه هرمز دارد، توان ناامن کردن دریایی سرخ را هم برای رژیم صهیونیستی و آمریکاییها و غرب را دارد، ما توان ضربه زدن به دشمن در دوردستها را داریم، اگر اقتضا بشود و اگر شرایطی پیش بیاید و با توجه به گزینههای مختلف و متغیرهای مختلفی که با آن سروکار داریم شرایط ایجاب کند حتما از همه ابزارهای مان استفاده خواهیم کرد.
سوال: با توجه به درگیری که در سمت لبنان و رژیم صهیونیستی است و این سمت بحثی که ما با آمریکاییها داریم پیش بینی شما از ادامه این فرآیند چیست و آینده را چطور میبینید؟
رضایی: نمیشود پیش بینی قطعی کرد، آن چه که میدانم این است که ما باید آماده باشیم، اگر ما آماده بودیم، جنگی بر ما تحمیل نخواهد شد آن چه که تعیین کننده است، برای ما برمی گردد به قدرت ما، ما باید قوی بشویم، ما باید قدرتمند شویم اگر قدرت ما هم نبود، آمریکاییها برای آتش بس التماس نمیکردند، ترامپ روز اول گفت اصلا نقشه ایران را میخواهم تغییر دهم آن چه که او وادار کرد با دیپلماسی التماسی با جمهوری اسلامی قدرت ما بود، این قدرت را هم باید قوی بشویم و هم نشان دهیم، اشتباه بزرگ آمریکاییها این بود که فکر میکردند که ایرانیها ضعیف شده و کلید واژهای در محافل غربی شکل گرفته بود از یک سال و اندی قبل که ما بایک ایران ضعیف روبه روییم و الان زمان یک سره کردن تکلیف ایران است بعضی وقتها در دیپلماسی هم این پالس غلط را متاسفانه به دشمن دادند، بعضیها متاسفانه آمدند یک حرفهایی زدند، وقتی ما در میز مذاکره سخاوتمندی به خرج میدهیم و آن چه که طرف مقابل بخواهد به او امتیازی را میدهیم، وقتی به غنی صفر رضایت میدهیم یا وقتی پارهای از شروط او را میپذیریم این او را حریصتر میکند و میگوید او اوضاعش خوب نیست و هر امتیازی به ما میدهد و به او حمله کنیم.
سوال: این را که فرمودید ناظر به اتفاقات قبل است؟
رضایی: بله، ناظر به اتفاقات قبل، قبل از ۹ اسفند، در آینده هم اگر ما بتوانیم هم ان شاءالله قدرت مان را حفظ کنیم و قدرت مان بیشتر کنیم که الحمدالله در حوزه دفاعی این اتفاق صورت گرفته و الان از لحظه اعلام آتش بس شبانه روز در نیروهای مسلح ما کار میشود برای این که قویتر شویم و حتما برای دور جدید درگیری با دشمن آمادهایم و الان تمرکز کشور بیش از آن که در حوزه مذاکره باشد، در حوزه ارتقای توان دفاعی کشورست، ما خودمان را برای دفاع آماده میکنیم، هیچ تضمینی نیست که فردا به ما حمله نکنند، آن چه به عنوان توافق و تفاهم است تضمینی ندارد، هیچ تضمینی وجود ندارد که طی روزهای آینده جنگی بر ما تحمیل نشود. مقامات نظامی ما هم میگویند ما یک راند دیگری و یک احتمال درگیری را داریم و آنها محاسبات خاص خودشان را دارند و برای جنگ بعدی آمادهاند.
این معنی اش این نیست که امشب یا فردا جنگ میشود ولی منطقا و عقلا باید برای جنگی با دشمن که هیچ عقل و منطقی در آن نیست آماده باشیم، قدرت ما تضمین کننده آینده ماست، قدرت ما ضامن امنیت ماست، این قدرت بخشی در حوزه میدان و در حوزه نیروهای مسلح ماست که الحمدالله وضعیت خوبی دارند الان توان دفاعی ما در بخشهای مختلف نسبت به ۹ اسفند بسیار بهتر و بیشتر شده است و الان شیوه شکست دادن دشمن به خوبی یاد گرفتیم هم بعد از جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ ۴۰ روزه، پیام ضعف از داخل کشور نباید به بیرون ارسال شود که شرایط ما را سختتر کند و دوباره محاسبات دشمن را بهم بزند، کسی نمیتواند این را انکار کند که حوادث دی ماه، کودتای دی ماه زمینهای شد علیه جنگ افروزی علیه کشورما، الان باید مراقب باشیم و باید وحدت مان در داخل کشور و در میان صفوف مختلف نظام.
سوال: الزامات حفظ این انسجام وحدت چیست درشرایط الان؟
رضایی: همه باید به تکلیف شان عمل کنند، هرکدام از ما ۹۰ میلیون نفر هرکس هرکاری میتواند انجام دهد، اگر ما دولت هستیم هر توانی میتوانیم بگذاریم، برای تامین اقلام مردم، تامین آب، برق و گاز و برای مایحتاج مردم به کار ببریم، ما در مجلس باید به وظیفه مان عمل کنیم، نباید مجلس بسته شود، باید باز باشد و این قانون تنگه هرمز که حیثیتی شده است برای ملت ما باید در مجلس تایید، تصویب و نهایی شود تا تثبیت کنیم حقوق خودمان را برتنگه هرمز من به عنوان یک شهروند وظیفه دارم امروز با خاموش کردن یک لامپ اضافی به کشورم خدمت کنم، خاموش کردن یک لامپ اضافی انگار گلولهای به سمت دشمن شلیک میکنیم و در دفاع از کشور، هر کس در هرجایی به وظیفه خودش عمل کند، شرایط ما شرایط خاص است و حتما این شرایط موقت است و ما دراین شرایط نمیمانیم، اگر عمیقا هوشمندی به خرج دهیم، بخشهای مختلف، دیپلمات، دولتیها، مردم ما و مردم نمره شان بیست است همه به تکلیف خودش زیر هدایتهای فرمانده کل قوا و رهبر معظم انقلاب اسلامی به تکلیف شان انجام دهند، آینده ما به ویژه آینده اقتصادی ما و امنیت ایران ان شاء الله برای یک دوره بلندمدت تضمین خواهد شد.
سوال: آمریکاییها بعد از جنگ تفاوت آمریکای قبل از ۹ اسفند با بعد از ۹ اسفند چیست؟
رضایی: یک دستاورد بزرگ این جنگ شکست هیمنه و تحقیر آمریکاییها بود، چقدر دیگر توییتهای ترامپ رسید به فحاشی که تنگه هرمز را باز کنید و خبری نشد آمریکا را این حرف نه عرض ما که ایرانی هستیم و عاشق کشورمان هستیم، بزرگان دنیا که با مقامات ما دیدار کردند بعد از جنگ هم به این که شما توانستید ابهت آمریکا را بشکنید اذعان کردند و این که ایران تبدیل به یک قدرت بزرگ شده است، این را نباید الان رها کنیم، این که شرایط ما شرایط واقعا حساسی است این روزها و این هفتهها از این جهت است، آمریکایی بعد از این جنگ دیگر آمریکای قبل از این جنگ نیست، آمریکایی که چهل روز جنگید بلکه بیش از چهل روز، صد روز جنگید، که بتواند تنگه هرمز را باز کند، نتوانست، آمریکایی که آمده بود ایران را نابود کند و تجزیه کند، بعد ازاین جنگ اختیار تنگه هرمز در اختیار ایران است یعنی وسعت ایران بعد از جنگ چهل روزه بیشتر شد، این یک واقعیتی است، الان در دریا این را میبینیم، حاکمیت جمهوری اسلامی برتنگه هرمز که قبل از این نبود، این واقعیتی است که در نتیجه حماقت آمریکاییها درتجاوز به کشور ما صورت گرفت و آمریکای بعد از این جنگ یک آمریکای تحقیر شده است، البته این شکست آمریکاییها و تحقیر آمریکاییها تاکید دارم که در حوزه دیپلماسی هم باید تثبیت کنیم.
رژیم صهیونیستی هر چقدر به جلوتر میرود به پایان خودش نزدیکتر میشود، ما اخیرا در کمیسیون میزبان یکی از فرماندهان ارشد حوزه مقاومت بودیم، ایشان نکتهای گفت، شخصیتی که سالها در حوزه رژیم صهیونیستی و مبارزه با رژیم صهیونیستی کار کرده بود اشاره کردند به آن فرمایش و بیانات رهبر شهید انقلاب که رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، قطعا زودتر از آن زمانی که حضرت آقا پیش بینی کرده بودند، این اتفاق خواهد افتاد، رژیم صهیونیستی خودشان هم گفتند از درون دچار فروپاشی سیاسی و فروپاشی اجتماعی شده و خود دلسوزان رژیم صهیونیستی نه مخالفان و دشمنان رژیم صهیونیستی دارند این هشدار را بارها میدهند، رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی نظامی هم است و دیگران هم حامیان رژیم صهیونیستی بارها گفتند که شما جنگی علیه ایران راه اندازی کردید، این همه هزینه کردید و قولهایی داده بودید که در ایران یک کارهایی بکنید و در ایران یک تغییرنظام و پاره از مباحث و هیچ کدام از وعدههایی که نتانیاهو داده در این چند وقت به وقوع نپوسته بلکه روزانه حزب الله دارد سربازان ما را قتل عام میکند، این واقعیتی است که رژیم صهیونیستی با آن مواجه است و آینده سخت تری رژیم صهیونیستی خواهد داشت.
سوال: جمع بندی بفرمایید؟
رضایی: این نکته اجازه دهید برداشتم این بود که ما راجع به توافق و تفاهم و مذاکرات هم صحبت میکنیم، من خواهشم از مردم عزیز، بخشهای مختلف جامعه مان این است که تکلیف مان همان طور که رهبر عزیز انقلاب تاکید میکردند وحدت خودمان را حفظ کنیم تک تک مردم ما اکثر مردم ما در میدان و خیابان هستند، این را باید حفظ کنیم و احیانا دچار اختلاف نشویم به ویژه در مورد تفاهمی که هنوز واقعیتش چیزی مشخص نیست، من خودم جزو منتقدین این تفاهم هستم و ایرادات جدی هم به آن دارم اما میخواهم عرض کنم از همه اینها بالاتر وحدت ماست، دشمن برای ایجاد تفرقه، برای درست کردن یک دعوای داخلی درداخل ایران برنامه دارد این یک واقعیتی است که آنها روی آن سرمایه گذاری کردند که طی ماههای آینده یک اغتشاشی داشته باشند و الان همه باید هوشیاری خودشان را حفظ کنند و همه محکم بایستیم و مطالبه باید کرد و معناش این نیست که اگر اشکالی دیدیم آن اشکال را نگوییم، اما در داخل و جلوی همدیگر صف آرایی نکنیم همدیگر را اصطلاحا نتراشیم و وحدت مان را حفظ کنیم.