بیانیه مشترک ۱۳ کشور حاضر در جام جهانی علیه اظهارات رئیس یوفا
فدراسیونهای فوتبال ۱۳ کشور علیه صحبتهای رئیس اتحادیه فوتبال اروپا موضعگیری کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فدراسیون فوتبال مصر به همراه تعدادی از فدراسیونهای فوتبال کشورهایی که تیمهای ملی آنها در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور پیدا کردهاند، صحبتهای الکساندر چفرین رئیس اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) را محکوم کردند.
رئیس یوفا اخیراً از افزایش تعداد تیمهای جام جهانی، بهویژه زمزمه رساندن تعداد تیمها در جام جهانی ۲۰۳۰ به عدد ۶۴ تیم انتقاد کرده بود. وی در این باره گفت که حضور ۴۸ تیم در جام جهانی سبب میشود بازیهای بیمعنی و غیرمهیجی در این رقابتها برگزار شود.
فدراسیونهای فوتبال کیپ ورد، کوراسائو، ازبکستان، کنگو، هائیتی، الجزایر، مصر، تونس، مغرب، غنا، سنگال، ساحل عاج و آفریقای جنوبی هم در بیانیهای مشترک، از صحبتهای چفرین انتقاد کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «برای کشورهای ما، چیزی بهعنوان بازی بیاهمیت در جام جهانی وجود ندارد. صعود به این مسابقات یک دستاورد تاریخی و تحقق رویایی مشترک میان نسلها به شمار میرود. صحبت درباره اینکه برخی از بازیهای ما به نحوی کماهمیت باشد، عمیقاً ناامیدکننده است و تلاشها، فداکاریها و آرزوهای بازیکنان، مربیان، باشگاهها، مقامات فوتبالی و هواداران در سراسر جهان را نادیده میگیرد.
فوتبال صرفاً به یک گروه مشخص کشورها متعلق نیست و قدرت آن از جهانی بودن آن نشأت میگیرد. جام جهانی بزرگترین رقابت فوتبال است؛ چون فرهنگها و تاریخهای مختلفی از سراسر دنیا کنار هم جمع میشوند. هر تیمی بر اساس شایستگی خود به جام جهانی صعود کرده و هر مسابقهای مهم است.»