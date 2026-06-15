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اوقات شرعی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۹ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۱۰ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۶ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۱ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۴۱ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه
ذکر روز دوشنبه:
۱۰۰ مرتبه یاقاضی الحاجات
حدیث روز:
امام رضا علیه السلام فرمود: مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ قَلْبِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
کسی که گره از کار مؤمنی بگشاید و او را شاد کند، خداوند نیز در روز قیامت گره از کار او میگشاید. (اصول کافی، ج ۲، ص ۲۰۰)
احکام شرعی:
سقط جنین به علت نارضایتى زوجه
سوال: زنى که از ابتدا نمىخواسته آبستن شود ولى بر اثر اصرار شوهر آبستن شده، اگر در غیاب شوهر کارى کند که موجب سقط جنین شود، آیا ضامن خونبهاى اوست؟
جواب: در فرض مرقوم گناهکاراست و علاوه بر آن ضامن دیه نیز مىباشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)