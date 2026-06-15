اوقات شرعی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۹ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۰ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۶ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یاقاضی الحاجات

حدیث روز:

امام رضا علیه السلام فرمود: مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ قَلْبِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

کسی که گره از کار مؤمنی بگشاید و او را شاد کند، خداوند نیز در روز قیامت گره از کار او می‌گشاید. (اصول کافی، ج ۲، ص ۲۰۰)

احکام شرعی:

سقط جنین به علت نارضایتى زوجه

سوال: زنى که از ابتدا نمى‌خواسته آبستن شود ولى بر اثر اصرار شوهر آبستن شده، اگر در غیاب شوهر کارى کند که موجب سقط جنین شود، آیا ضامن خون‌بهاى اوست؟

جواب: در فرض مرقوم گناهکاراست و علاوه بر آن ضامن دیه نیز مى‌باشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)