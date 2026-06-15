حاجیپور: نباید در ست پنجم هفت سرویس خراب کنیم
قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران گفت: به ست پنجم که فکر میکنم، از ۱۵ امتیاز، تا پیش از امتیاز هفتم، هفت سرویس خراب کرده بودیم. این اتفاق نباید بیافتد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، علی حاجی پور پس از شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل بلژیک در هفته نخست لیگ ملتها اظهار کرد: اینکه چرا باید اول بازی اینطور شروع کنیم، فعلاً ترجیح میدهم در موردش صحبت نکنم. اما باید این را یاد بگیریم که وقتی یک روز خوب شروع نمیکنیم، بتوانیم پایان خوبی داشته باشیم.
وی افزود: یکسری اشتباهات هست که به نظرم خیلی تیم ایران را اذیت میکند؛ اشتباهات بچگانه. موضوع سرویس هم خیلی مهم است. خیلی اشتباه میکنیم و دوباره داریم ضربهاش را میخوریم. یک بار مقابل برزیل ضربهاش را خوردیم و یک بار دیگر همین اتفاق در این بازی تکرار شد.
حاجی پور تاکید کرد: از طرف دیگر به ست پنجم که فکر میکنم، از ۱۵ امتیاز، تا پیش از امتیاز هفتم، هفت سرویس خراب کرده بودیم. این اتفاق نباید بیافتد. به نظرم وقتی یک تیم تحت فشار است و میتوانیم آن را ببریم، آن هم فقط با زدن سرویس عادی، کار سادهای است که بتوانیم انجامش دهیم و بازی را ببریم. امیدوارم با تلاش بیشتر و تمرین بیشتر روی این موضوعات، اشتباهات کوچکمان را برطرف کنیم و برای هفتههای آینده بهتر از همیشه آماده شویم.