به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مادر شهید حسین کائیدی، از شهدای جنگ ۱۲ روزه شهرستان شوش، در یادواره این شهید والامقام می‌گوید: ساعت ۱۲ شب خبر شهادت پسرم را شنیدم، نه تنها دلم نلرزید بلکه خوشحال شدم و افتخار کردم، به فرزندانم گفتم برادرتان در راه انقلاب اسلامی و دفاع از ایران اسلامی شهید شده است و باید افتخار کنیم.

شهدا افتخار ایران هستند و تا آخرین قطره خون قدردان آنها هستیم و خود را فدای ایران و رهبر معظم انقلاب و این مرز و بوم می‌کنیم، اما نمیگذاریم ذره‌ای از خاک ایران به دست دشمنان و متجاوزان بیفتد.