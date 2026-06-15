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مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به پیشرفت ۴۰ درصدی طرح تصفیهخانه فاضلاب بهبهان گفت: فاز نخست آن با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در شبانهروز تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی در بازدید از طرح در حال ساخت تصفیهخانه فاضلاب بهبهان با بیان اینکه احداث این تصفیهخانه فاضلاب گامی موثر در حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع آب است، اظهار داشت: طرح تصفیهخانه فاضلاب بهبهان هماکنون از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردار بوده و فاز نخست آن با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در شبانهروز تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی این طرح را یکی از طرحهای مهم زیستمحیطی منطقه دانست و بر نقش آن در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و استفاده بهینه از منابع آبی تاکید کرد و با اشاره به مشارکت شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در اجرای این طرح، افزود: این شرکت در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و کمک به بهبود وضعیت زیستمحیطی شهرستان بهبهان، مسئولیت احداث تصفیهخانه فاضلاب این شهر را با ظرفیت ۳۶ هزار مترمکعب در شبانهروز بر عهده گرفته است.
اشرفی تصریح کرد: بنا بر اعلام مسئولان پروژه، فاز نخست تصفیهخانه تا پایان سال جاری با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در شبانهروز وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان این اقدام را در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور ارزیابی کرد و گفت: بر اساس تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، صنایع باید به سمت استفاده از آبهای نامتعارف و بازچرخانی آب در فرآیندهای صنعتی حرکت کنند.
اجرای این طرح ضمن کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، زمینه استفاده مجدد از آب در چرخه صنعت را فراهم میکند و نقش مهمی در حفظ منابع ارزشمند آبی خواهد داشت.
اشرفی از مدیران شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و هلدینگ خلیج فارس به دلیل توجه ویژه به مسئولیتهای اجتماعی و مسائل زیستمحیطی قدردانی کرد و گفت: همراهی و مشارکت صنایع در اجرای چنین پروژههایی میتواند نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای زیستمحیطی و توسعه پایدار مناطق مختلف استان داشته باشد.
براساس این گزارش طرح تصفیه خانه فاضلاب بهبهان در راستای مسئولیتهای اجتماعی شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس آغاز شده و به عنوان یکی از طرحهای بزرگ زیست محیطی در استان خوزستان محسوب میشود که گامی بزرگ در جهت ارتقاء سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست منطقه به شمار میآید.