پخش زنده
امروز: -
شهباز شریف از دستیابی ایران و آمریکا به توافق خبر داد و اعلام کرد: مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سوئیس برگزار خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نخست وزیر پاکستان در بیانیه ای درباره توافق ایران و آمریکا اعلام کرد:
پس از گفتوگوهای فشرده، خرسندیم اعلام کنیم که توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی را در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، اعلام کردهاند. مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه ۱۹ ژوئن در سوئیس برگزار خواهد شد.
مایلیم از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعهدشان به یافتن یک راهحل دیپلماتیک برای این مناقشه قدردانی کنیم. همچنین مایلیم مراتب قدردانی صمیمانه خود را از برادرانمان در این تلاش میانجیگرانه، رهبری عالیرتبه دولت قطر، به خاطر حمایتشان در دستیابی به این توافق ابراز کنیم. همچنین بهطور ویژه از رهبری دوراندیش پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری ترکیه برای مشارکتهای ارزشمند و گستردهشان در این زمینه تشکر میکنم.
اکنون که این توافق حاصل شده است، میانجیگران طی این هفته برگزاری مجموعهای از نشستها را تسهیل خواهند کرد. این گفتوگوهای مقدماتیِ پیش از اجرا، زمینه را برای مذاکرات فنی و همچنین مراسم رسمی امضای توافق فراهم خواهد کرد.