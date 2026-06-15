والیبال لیگ ملتها ۲۰۲۶؛ نتایج روز پنجم، برنامه روز پایانی هفته
تیمهای ایتالیا، لهستان، چین، ژاپن، بلژیک، آلمان، صربستان و ترکیه در پنجمین روز مرحله مقدماتی لیگ ملتها موفق به شکست حریفان خود شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدارهای هفته نخست لیگ ملتهای والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری میشود.
تیمهای ایتالیا، لهستان، چین، ژاپن، بلژیک، آلمان، صربستان و ترکیه در پنجمین روز این رقابتها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:
ترکیه صفر – ایتالیا ۳ (۲۷ بر ۲۹، ۱۴ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)
اوکراین ۲ – لهستان ۳ (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸، ۲۲ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)
چین ۳ – کوبا صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)
اسلوونی یک – ژاپن ۳ (۲۷ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)
ایران ۲ – بلژیک ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۱۲ بر ۱۵)
آلمان ۳ – فرانسه یک (۴۰ بر ۳۸، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲)
بلغارستان صفر – صربستان ۳ (۲۸ بر ۳۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)
کانادا ۲ – ترکیه ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۴و ۸ بر ۱۵)
جدول لیگ ملتها ۲۰۲۶ در پایان هفته نخست به این شکل است:
ژاپن چهار برد و ۱۱ امتیاز
برزیل سه برد و ۹ امتیاز
آمریکا سه برد و ۸ امتیاز
اسلوونی سه برد و ۶ امتیاز
ایتالیا دو برد و ۷ امتیاز
لهستان دو برد و ۷ امتیاز
اوکراین دو برد و ۷ امتیاز
بلغارستان دو برد و ۶ امتیاز
صربستان دو برد و ۶ امتیاز
بلژیک دو برد و ۵ امتیاز
ترکیه دو برد و ۵ امتیاز
آلمان دو برد و ۵ امتیاز
کانادا یک برد و ۶ امتیاز
چین یک برد و ۴ امتیاز
ایران یک برد و ۴ امتیاز
فرانسه یک برد و دو امتیاز
کوبا بدون برد و یک امتیاز
آرژانتین بدون برد و امتیاز
برنامه ششمین و آخرین روز هفته نخست لیگ ملتها نیز به وقت تهران به قرار زیر است:
دوشنبه ۲۵ خرداد
ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ برزیل – آرژانتین
ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – ایتالیا