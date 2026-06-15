تیم‌های ایتالیا، لهستان، چین، ژاپن، بلژیک، آلمان، صربستان و ترکیه در پنجمین روز مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار‌های هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.

تیم‌های ایتالیا، لهستان، چین، ژاپن، بلژیک، آلمان، صربستان و ترکیه در پنجمین روز این رقابت‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

ترکیه صفر – ایتالیا ۳ (۲۷ بر ۲۹، ۱۴ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

اوکراین ۲ – لهستان ۳ (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸، ۲۲ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)

چین ۳ – کوبا صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)

اسلوونی یک – ژاپن ۳ (۲۷ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

ایران ۲ – بلژیک ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۱۲ بر ۱۵)

آلمان ۳ – فرانسه یک (۴۰ بر ۳۸، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲)

بلغارستان صفر – صربستان ۳ (۲۸ بر ۳۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

کانادا ۲ – ترکیه ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۴و ۸ بر ۱۵)

جدول لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در پایان هفته نخست به این شکل است:

ژاپن چهار برد و ۱۱ امتیاز

برزیل سه برد و ۹ امتیاز

آمریکا سه برد و ۸ امتیاز

اسلوونی سه برد و ۶ امتیاز

ایتالیا دو برد و ۷ امتیاز

لهستان دو برد و ۷ امتیاز

اوکراین دو برد و ۷ امتیاز

بلغارستان دو برد و ۶ امتیاز

صربستان دو برد و ۶ امتیاز

بلژیک دو برد و ۵ امتیاز

ترکیه دو برد و ۵ امتیاز

آلمان دو برد و ۵ امتیاز

کانادا یک برد و ۶ امتیاز

چین یک برد و ۴ امتیاز

ایران یک برد و ۴ امتیاز

فرانسه یک برد و دو امتیاز

کوبا بدون برد و یک امتیاز

آرژانتین بدون برد و امتیاز

برنامه ششمین و آخرین روز هفته نخست لیگ ملت‌ها نیز به وقت تهران به قرار زیر است:

دوشنبه ۲۵ خرداد

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ برزیل – آرژانتین

ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – ایتالیا