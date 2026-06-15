رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: باهدف توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق، سرمایه‌گذاران و اعضای اتحادیه پیمانکاران این کشور برای بازدید از ظرفیت‌های اقتصادی خوزستان دعوت شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های صنایع با اشاره به روابط اقتصادی خوزستان با استان‌های بصره و میسان عراق اظهار کرد: به دلیل اشتراکات جغرافیایی و اقتصادی و همچنین ظرفیت‌های گسترده بنادر بصره، توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با این استان‌ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بخشی از کالا‌های وارداتی کشور که به دلیل شرایط منطقه‌ای با محدودیت‌هایی در مسیر‌های حمل‌ونقل مواجه شده بودند، از طریق عراق وارد می‌شوند و در عین حال پیگیری‌هایی برای استفاده از بنادر عراق در صادرات برخی کالا‌های ایرانی نیز در حال انجام است.

عموری با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خوزستان هنوز به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند، گفت: در همین راستا رایزنی‌هایی با اتحادیه پیمانکاران عراق انجام شده است؛ اتحادیه‌ای که بیش از سه هزار و ۶۰۰ عضو در حوزه‌های مختلف دارد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: از اعضای این اتحادیه دعوت شده است تا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی خوزستان بازدید کنند و پس از ارزیابی فرصت‌های موجود، زمینه حضور در بازار استان و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک فراهم شود.

عموری اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود پس از ماه محرم، نشست مشترکی با تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه دائمی توانمندی‌های اقتصادی خوزستان برگزار شود تا فرصت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم میان فعالان اقتصادی دو طرف بررسی شود.

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های خوزستان در بصره

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی خوزستان در استان بصره عراق خبر داد و گفت: براساس توافق‌های انجام‌شده میان مسئولان ۲ استان، قرار بود این نمایشگاه پیش‌تر برگزار شود که به دلیل شرایط منطقه به تعویق افتاد.

وی افزود: در جریان سفر اخیر هیات تجاری بصره به خوزستان و با حضور معاون استاندار بصره، توافق شد این نمایشگاه در مهر یا آبان امسال با حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوزستان در بصره برگزار شود.

عموری درباره مهم‌ترین کالا‌های صادراتی خوزستان به عراق نیز گفت: با توجه به روند توسعه عمرانی و صنعتی عراق، بخش قابل توجهی از صادرات استان را مصالح و تجهیزات ساختمانی از جمله سرامیک، سنگ، شیرآلات و محصولات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: محصولات کشاورزی، میوه و تره‌بار، آبزیان و برخی محصولات صنایع پایین‌دستی نیز از دیگر اقلامی هستند که بازار عراق تقاضای بالایی برای آنها دارد.

معاون استاندار بصره و هیات تجاری همراه وی در سفر به خوزستان ضمن بازدید از صنایع و واحد‌های تولیدی استان، بر توسعه همکاری‌های اقتصادی با خوزستان تاکید کردند. همچنین در نشست‌های مشترک با مسئولان استانی و بخش خصوصی، موضوع ایجاد بازارچه‌های مشترک، تسهیل تجارت مرزی و جذب سرمایه‌گذاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.