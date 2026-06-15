هیات بلندپایه تجاری استان بصره عراق به ریاست معاون استاندار بصره با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های اقتصادی خوزستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هیات بلندپایه تجاری استان بصره عراق به ریاست معاون استاندار بصره با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های اقتصادی خوزستان بازدید و ظرفیت‌های همکاری‌های مشترک تجاری و سرمایه‌گذاری میان ۲ استان را بررسی کرد.

محمد نجفیان دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این برنامه با هدف آشنایی نزدیک هیات تجاری بصره با ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی خوزستان، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه مبادلات تجاری میان ۲ منطقه برگزار شد.

وی افزود: خوزستان با برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی و انرژی، نیروی انسانی متخصص و دسترسی مناسب به بنادر و زنجیره‌های تامین، ظرفیت بالایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با استان بصره دارد.

نجفیان بیان داشت: در جریان این بازدید، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوزستان توانمندی‌های خود را در حوزه‌هایی از جمله صنایع فولاد و فلزات، پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، معادن و صنایع تبدیلی کشاورزی معرفی کردند و زمینه‌های صادرات و تامین نیاز‌های بازار عراق مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: اعضای هیات تجاری بصره نیز ظرفیت‌های بازار این استان، نیاز‌های وارداتی و فرصت‌های همکاری در بخش‌های لجستیکی، حمل‌ونقل و ترانزیت کالا را تشریح کردند.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تداوم رایزنی‌های اقتصادی با استان‌های عراق گفت: اتاق بازرگانی اهواز طی روز‌های اخیر میزبان هیات تجاری استان ذی‌قار عراق نیز بوده و آمادگی دارد بستر‌های لازم برای توسعه روابط تجاری و اجرای طرح‌های مشترک سرمایه‌گذاری با استان‌های مختلف عراق را فراهم کند.

اتاق بازرگانی اهواز در روز‌های اخیر میزبان هیات‌های تجاری استان‌های ذی‌قار و بصره عراق بوده است.

این سفر‌ها در راستای توسعه روابط اقتصادی خوزستان با استان‌های جنوبی عراق و معرفی ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری استان انجام می‌شود.