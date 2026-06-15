دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی از نهایی شدن توافق با ایران خبر داد و گفت: محاصره دریایی آمریکا فورا رفع خواهد شد. کاخ سفید هم به شیوه سنتی امضای توافق صلح با ایران را اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ عصر یکشنبه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود پس از دو جنگ علیه ایران اعلام کرد: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است. به همه تبریک می‌گویم!

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: «اجازه کامل بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض را می‌دهم و همزمان با آن، رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده را نیز مجاز می‌دارم.»

ترامپ افزود: «کشتی‌های جهان، موتور‌های خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان یابد!»

کاخ سفید هم به شیوه سنتی امضای توافق صلح با ایران را اعلام کرد. خبرنگاران تصاویری از دود سفید در کاخ سفید را منتشر کردند، طبق سنت، این به معنای امضای توافق‌نامه صلح جدید است.

پیش از این، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد که تفاهم نامه میان ایران و آمریکا حاصل شده و در روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سوئیس امضا خواهد شد.