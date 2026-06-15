تیم ملی فوتبال با بدرقه پُرشور مکزیکی ها راهی لسآنجلس شد
اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی عازم محل برگزاری این بازیها شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی فوتبال کشورمان که روادید سفر به آمریکا را اخذ کرده بودند، صبح امروز به وقت محلی پس از بدرقه رییس فدراسیون، سفیر ایران و در حضور پرتعداد هوادارن ایرانی و مکزیکی راهی فرودگاه شدند.
اعضای تیم با بدرقه و عبور از زیر قرآن مجید به سمت فرودگاه رفتند.
ملیپوشان سپس با خداحافظی از دیگر اعضای کادر تیم ملی که با کارشکنی میزبان روادید نگرفته بودند، بخشهای مختلف خروج را طی کردند و پس از گرفتن عکس پای پلکان هواپیما راهی آمریکا شدند.
بر اساس این گزارش، عصر امروز امیر قلعهنویی و مهدی طارمی در نشست خبری شرکت خواهند کرد و سپس با همراهی سایر نفرات تیم با حضور در ورزشگاه سوفای و قدم زدن بر روی چمن این ورزشگاه، از نزدیک با وضعیت آن آشنا خواهند شد.
تمرین رسمی در حضور پانزده دقیقهای رسانهها بخش پایانی برنامه امروز تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود.
تیم ملی فوتبال ایران در نخستن دیدار خود در جام جهانی از ساعت۴:۳۰ دقیقه سهشنبه در لس آنجلس مقابل نیوزیلند به میدان میرود.
مصر و بلژیک دیگر همگروه های ایران در جام جهانی هستند.