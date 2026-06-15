به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بیانیه حزب‌الله، رزمندگان مقاومت با استفاده از موشک و پهپاد، مراکز نظامی، مواضع توپخانه‌ای و تجهیزات زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را در مناطق مرزی جنوب لبنان هدف قرار دادند.

در ادامه این عملیات‌ها، محل استقرار نظامیان صهیونیست، خودرو‌های زرهی و یک مرکز تازه‌تأسیس نظامی در مناطق مجدل زون، بنت جبیل، مارون‌الراس و العدیسه نیز هدف حملات مقاومت قرار گرفت که در این حملات دست کم ۲ نظامی صهیونیست زخمی شدند.

حزب الله لبنان در عملیاتی جدید دومین تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را در شهر مجدل زون با پهپاد تهاجمی هدف قرارداد.

حزب الله لبنان اعلام کرد که تجمع و محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی در حومه جنوب غربی شهرک مجدل زون را با پهپاد تهاجمی ابابیل هدف قرار داده که دقیقا به اهداف مورد نظر اصابت کرده است.

رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان همچنین، یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک مجدل زون در جنوب لبنان با پهپاد انتحاری "ابابیل" هدف قرار دادند که به هدف اصابت کرد.

یک دستگاه بیل مکانیکی (بوکلین) ارتش دشمن صهیونیستی هم در شهرک مجدل زون در جنوب لبنان با پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار گرفته و در آتش سوخت.

همچنین مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه خود اعلام کرد که انبار مهمات تانک متعلق به ارتش دشمن صهیونیستی در شهرک مجدل زون در جنوب لبنان با پهپاد تهاجمی «ابابیل» هدف حزب الله قرار گرفت.

رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان محل استقرار خودروی‌های زرهی و تجمع نظامیان صهیونسیت را در مسیر منتهی به صف الهوا در شهر بنت جبیل را موشکباران کردند.

حزب الله لبنان در تداوم حملات تلافی جویانه خود به اهداف نظامی صهیونیست‌ها یک مرکز تازه تاسیس وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک مارون الراس را با رگباری از موشک هدف قرار داد.

رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان، مواضع و آشیانه توپخانه تازه‌تأسیس رژیم صهیونیستی در شهرک العدیسه را با موشک هدف قرار دادند.

حزب‌الله اعلام کرد که رزمندگان این گروه موفق شدند با استفاده از یک فروند پهپاد انتحاری «ابابیل»، یک دستگاه ربات مهندسی ارتش صهیونیستی را در حومه شهرک «یحمر الشقیف» منهدم کنند.

در سوی دیگر، شبکه الجزیره از حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به چند شهر و روستا در جنوب لبنان خبر داد.

خبرنگار شبکه الجزیره از حملات هوایی اسرائیل به دیر عماس، حارث و محرونه خبر داد. الجزیره همچنین گزارش داد، جنگنده‌های اسرائیلی همچنین دو حمله دیگر به شهر عرب سلیم و حومه شهر تفاحتا در جنوب لبنان انجام دادند. سه انفجار شدید هم شهرک الطیری در بخش بنت جبیل استان نبطیه را لرزاند.