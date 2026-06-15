به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های ملی فوتبال هلند و ژاپن در بازی نخست گروه F رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۳:۳۰ یکشنبه ۲۴ خرداد(به وقت ایران) در ورزشگاه دالاس مقابل هم به میدان رفتند که بازی دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه به تساوی ۲ به ۲ انجامید.

در نیمه نخست این دیدار هلند بازی هجومی‌تری به نمایش گذاشت و سعی کرد با خلق فرصت‌هایی به گل برسد اما دفاع خوب ژاپن اجازه باز شدن دروازه این تیم را نداد تا در نهایت بازی در نیمه نخست بدون گل به پایان برسد اما در نیمه دوم هلند در دقیقه ۵۱ توسط ویرجیل فن دایک به گل رسید و در ادامه ژاپن در دقیقه ۵۷ توسط کیتو ناکامورا بازی را به تساوی کشید. این پایان کار نبود تا در ادامه هلند توسط کریسنسیو سومرویل در دقیقه ۶۲ به گل برتری رسید و در ادامه ژاپن در دقیقه ۸۹ بار دیگر کار را به تساوی کشاند.

گل ها: ویرجیل فن دایک (۵۱)، کریسنسیو سومرویل (۶۲) برای هلند و کیتو ناکامورا (۵۷)، کوکی اوگاوا (۸۹) برای ژاپن.

ترکیب هلند: برت فربروخن، میکی فن ده فن، ویرجیل فن دایک، یان فن هکه، دنزل دامفریس، تیجانی ریندرز، فرانکی دی یونگ، رایان گراونبرخ، کودی خاکپو، دونیل مالن، کریسنسیو سومرویل.

ترکیب ژاپن: یون سوزوکی، تسویوشی واتانابه، شوگو تانیگوچی، هیروکی ایتو، ریتسو دوآن، کایشو سانو، دایچی کامادا، کیتو ناکامورا، تاکفوسا کوبو، دایزن مائدا، آیاسه یوئدا.