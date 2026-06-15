معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد: تفاهم پایان جنگ در وضع بی‌اعتمادی کامل به طرف مقابل تنظیم شده است و جمهوری اسلامی ایران، اجرای تعهد‌های آمریکا را به دقت نظارت و راستی‌آزمایی خواهد کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای کاظم غریب‌آبادی در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا خبر داد و اعلام کرد امضای رسمی این سند روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.

سوال: فرآیند و روندی که پشت سر گذاشتیم که آمریکایی‌ها وادار شدند بپذیرند، بحث توافق با جمهوری اسلامی ایران، چه مسیری طی شده که به این جا رسید؟

غریب آبادی: این فرآیند مذاکرات زمان طولانی صرف آن شده است، ظرف هفته‌های گذشته گفت‌و‌گو‌ها و رایزنی‌های مختلفی با میانجی گیری پاکستان و قطر صورت گرفته، روز گذشته هم هیئتی از قطر در تهران بود برای تکمیل گفت‌و‌گو‌ها درباره متن یادداشت تفاهم اسلام آباد میان ایران و آمریکا، گفت‌و‌گو‌های بسیار طولانی بیش از ۱۴ و ۱۵ ساعت صورت گرفت که آخرین اصلاحات جمهوری اسلامی ایران نسبت به متن را مطرح کردیم و این اصلاحات مورد پذیرش قرار گرفت و متن یادداشت تفاهم اسلام آباد نهایی شد.

این نکته اول است راجع به این فرآیند، نکته دوم این فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده، امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد در روز جمعه بین طرفین اصلی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت که کشور سوئیس مطرح است و این نکته دوم راجع به این موضوع، نکته سوم دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیافتد و اتفاق خواهد افتاد، نکته اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در جبهه‌های مختلف، از جمله در لبنان این را دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان اعلام کردند به صراحت قید شده که پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و اتفاق دومی که افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخته بود.

اما آن چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران است و اجرای سایر مفاد‌های یادداشت تفاهم از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت این هم نکته دیگری است که باید توجه داشته باشیم، نکته مهم دیگر این است که این یادداشت تفاهم فقط یک تلاش دیپلماتیک نبود که منجر به این دستاورد دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی ایران شده باشد، فقط رایزنی‌های دیپلماتیک نبود، بلکه این مرهون دستاورد‌های نظامی ماست، مرهون خون‌های پاک شهدایی است که ما در مقابله با دشمنان نظام دادیم، مرهون ایستادگی مردم ما و حضور شبانه روزی آن‌ها در میدان و در خیابان است، در حمایت از نظام، در حمایت از نیرو‌های مسلح و همچنین در مقابله با دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، مرهون خون پاک امام شهیدمان است.

مرهون تدابیر مقام معظم رهبری است و تلاش‌های مسئولان که دستاورد‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق این یادداشت تفاهم در حوزه سیاسی و دیپلماتیک و مذاکراتی تثبیت شدبه گونه‌ای که دشمنی که حمله کرده بود به جمهوری اسلامی ایران برای این که اهداف شوم خودش را عملیاتی کند، در تمام اهداف راهبردی خودش متحمل شکست‌های سنگینی شد و جمهوری اسلامی ایران پیروزی‌های درخشانی را در این جنگ کسب کرد و خود دشمن مجبور به آتش بس و مذاکره شد و ما شاهد این پیش نویس تفاهم هستیم که همه مواضع خودمان و موضوعات مهمی که در این تفاهم بود گنجانده شده است که پس از امضای رسمی قطعا متن آن را منتشر خواهیم کرد و قبل از امضای رسمی از طریق ارتباطاتی که با مردم عزیز و از رسانه‌های عمومی و همچنین رسانه‌های اجتماعی خواهیم داشت سعی می‌کنیم که ابعاد مختلف این یادداشت تفاهم برای مردم تشریح کنیم و دستاورد‌هایی که ازاین طریق حاصل شده است و این نکته را عرض کنم که این یادداشت تفاهم در عین بی اعتمادی کامل ما به دشمنان ما صورت گرفت.

هیچ اعتمادی به دشمن نداریم، اعتماد به قدرت نظامی ماست و همچنین به قدرت دیپلماسی و به حمایت و انسجام مردم خود ماست، برای این اجرای این یادداشت تفاهم نکته بسیار مهمی است و ما برنامه ریزی خاصی داریم برای این که نظارت بکنیم براجرای تعهدات آمریکا تحت این یادداشت تفاهم و همچنین در مرحله دوم که مذاکرات ظرف شصت روز آغاز خواهد شد برای رسیدن به توافق نهایی، اگر چنین توافق نهایی هم حاصل شد با موضوع مهم برای ما اجرای مفاد توافق نهایی خواهد بود که باز در عین بی اعتمادی اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران و مختصر تعهداتی که می‌پذیرد در حوزه‌های یکی دو حوزه که مرتبط با ایران است، منطبق و متناسب و متناظر با اجرای تعهدات طرف مقابل خواهد بود و هرجا که ما نقصان اجرای تعهدات طرف مقابل را شاهد باشیم طبیعتا متوازن با آن اقدام خاص خودمان را انجام خواهیم داد.

سوال: تا چند ساعت پیش ما هشدار‌های قاطع فرماندهان عالی رتبه نظامی و امنیتی کشور را داشتیم در پاسخ به حملاتی که رژیم صهیونیستی به ضاحیه داشت و برخی‌ها تحلیل شان این بود این حملات مذاکرات را متاثر خواهد کرد، با گذشت چند ساعت به این مرحله رسیدیم که آمریکا وادار شده که بپذیرد امضای تفاهم نامه با جمهوری اسلامی ایران را، هشدار قاطع مقامات جمهوری اسلامی ایران چقدر اثرگذار بود در وادار کردن آمریکایی‌ها به پذیرش این تفاهم نامه و شما این سه چهار ساعت گذشته را اگر بخواهید روایت کنید، چه فرآیندی طی شد؟

غریب آبادی: برخی از نکاتی که درباره تفاهم برای اصلاح آن مدنظر ما بود با این اتفاقی که در لبنان افتاد و فشار سنگینی که ما به رژیم صهیونیستی و آمریکا وارد کردیم و بیانیه‌هایی که نیرو‌های مسلح ما صادر کردند پیشبرد کار مذاکراتی را تسهیل کرده و ضمن این که نیرو‌های مسلح ما کاملا آماده بودند این اقدام رژیم صهیونیستی پاسخ قاطعی دهند رئیس جمهور آمریکا هم مواضعی که اتخاذ کرد و نسبت به رژیم صهیونیستی از روز انتقاد این حملاتی که رژیم صهیونیستی کرده نباید اتفاق می‌افتاد و الحمدالله حزب الله بلافاصله پاسخ قاطع و محکمی به این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی داد در زمینه همین سوالی که پرسیدید عرض کنم که این اقتدار نظامی و این تهدید‌هایی که صورت گرفت کمک کرد به فرآیند نهایی کردن متن و پیشبرد برخی از موضوعاتی که ما برای نهایی کردن متن داشتیم.

سوال: با توجه به تجربه اخیر گذشته که در مذاکرات منتهی به جنگ را داشتیم شما فکر می‌کنید چه میزانی با هشداری این مذاکرات پیگیری خواهد شد و از منافع ملت ایران دفاع خواهد شد؟

غریب آبادی: آن چیزی که مدنظر رئیس هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران بود و هیئت مذاکره کننده تامین حداکثری منافع و همچنین امنیت ملی جمهوری اسلامی در این متن بود به زودی این متن را ما منتشر خواهیم کرد ان شاءالله با توضیحات کافی و مردم شریف خواهند دید که چه میزان دستاورد سیاسی و دیپلماتیک وحقوقی نصیب جمهوری اسلامی ایران شده و چه میزان تعهدات جمهوری اسلامی ایران داده که قابل قیاس نیست در قبال دستاورد‌هایی که اخذ کردیم و کسب کردیم و همچنین تعهداتی که طرف مقابل داده و این چراغ و راهنمای هیئت مذاکره کننده و رئیس هیئت مذاکره کننده همواره بوده و چند روز قبل اگر مواضع مقامات رسمی آمریکا را رصد کرده باشید صحبت از پایان متن و نهایی کردن متن می‌کردند.

آن‌ها برایشان متن نهایی شده بود و قبول کرده بودند و گفتند ایران هم پذیرفتند، ما مادامی که آخرین نکات مدنظرمان در متن وارد نکردیم، با متن موافقت نکردیم، این نکته مهمی است با این که آن‌ها از پایان تفاهم و نهایی کردن متن می‌زدند ما اصرار داشتیم که آخرین ملاحظات ما در متن وارد شود و شب گذشته و بامداد که گفت‌و‌گو‌ها تا یک ساعت قبل ادامه داشت این مواضع ما همه وارد متن شد پس این نکته اول است و نکته دوم ما این را همواره تاکید کردیم ما با دشمنانی مواجه هستیم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به نظام اسلامی عبور نخواهند کرد برای همین هم در عرصه دیپلماتیک این مدنظر است و هم رزمندگان ما و مجاهدان نظامی ما همواره دست شان روی ماشه خواهد بود یعنی این تفاهم و حتی اگر شصت روز مذاکرات منجر به توافق نهایی بین ایران و آمریکا بشود، این خیال ما برای مقابله با توطئه‌های دشمنان راحت نخواهد کرد ما همواره برای مقابله با هر توطئه‌ای از جانب دشمنان خودمان آماده خواهیم بود، این نکته دومی است که در مورد سوال شما در پاسخ به سوال شما باید تاکید کنم.

سوال: آیا از الان ترتیبات و چارچوب‌های مذاکرات دوره شصت روزه مشخص شده و همچنین میانجی گران با توجه به صحبت‌هایی آقای شریف منتشر کرده در شبکه ایکس آیا میانجی گران در این مذاکرات شصت روزه همچنان فعال خواهند بود؟

غریب آبادی: مذاکرات را در حضور میانجی‌گران و تسهیلگران خواهیم داشت از جمله پاکستان و قطر، ولی مذاکرات بین ایران و آمریکا خواهد بود ترتیبات آن مقداری به دیشب مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما در پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد راجع به این ترتیبات و تشکیل کارگروه‌های مذاکراتی در همان سوئیس گفت‌و‌گو خواهد شد و توافقات لازم انجام خواهد شد مفهوم این است ما در روز جمعه یک امضای رسمی خواهیم داشت.

نکته دوم گفت‌و‌گو‌هایی روسای دو هئیت انجام خواهند داد برای تعیین ترتیبات آتی مذاکرات و نکته سوم بعد از این که ما راستی آزمایی کردیم که آمریکا این تعهدات فوری خودش تحت یادداشت تفاهم انجام داد که یکی رفع خاتمه محاصره است، یکی بحث خاتمه جنگ است در عملیات‌های نظامی، یکی بحث آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران است، این تعهدات، تعهدات فوری انجام شد، ما بلافاصله وارد مذاکرات خواهیم شد، یعنی ورود به مذاکرات شصت روزه منوط به اجرای تعهدات آمریکاست و این را به دقت رصد خواهیم کرد و هر وقت این تعهدات از سوی طرف مقابل اجرا شد ما بلافاصله مذاکرات را در چارچوب کارگروه‌های فنی شروع خواهیم کرد.

سوال: مذاکرات شصت روزه قابل تمدید است؟

غریب آبادی: مذاکرات ظرف شصت روز هم جمع بندی شود و اگر اراده جدی در طرف مقابل وجود داشته باشد، به نظر ما شصت روز کفایت خواهد کرد و اگر به هر دلیلی، اگر این دلیل ناشی از مباحث فنی و تکنیکی موضوعات طرف مذاکره باشد نسبتا با توافق طرفین این زمان می‌تواند تمدید شود.

سوال: موضوع اصلی در مذاکرات شصت روزه متمرکز بر هسته‌ای خواهد بود؟

غریب آبادی: در مذاکرات شصت روزه چندین موضوع داریم، موضوع اول بحث خاتمه تمامی تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران است، تحریم‌های یک طرف چه تحریم‌های اولیه و چه تحریم‌های ثانویه، همچنین خاتمه قطعنامه‌های شورای امنیت و خاتمه قطعنامه شورای حکام آژانس که تمامی این‌ها در متن پیش نویس پیش بینی شده که آمریکا به تمامی این‌ها خاتمه خواهد داد این تفاوت کلیدی با تعهدات آمریکا ذیل معاهده موافقت نامه‌های قبل همکاری‌های هسته‌ای بود و یا رفع تحریمی، تمامی تحریم‌ها رفع خواهند شد.

یک موضوع مذاکره خاتمه تحریم هاست و مذاکره در مورد رفع تحریم ها، موضوع دوم موضوعات هسته‌ای است و موضوع سوم تعیین سازوکار نهایی آن برنامه و پیش بینی که دو طرف در پیش نویس تفاهم با هم موافقت کردند که برنامه‌ای را برای بحث هم بازسازی و هم بحث توسعه اقتصادی با هم تعریف کنند، این در طول شصت روز سازوکار اجرایی این مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و نهایی خواهد شد و موضوع چهارم که در ظرف شصت روز مذاکره خواهد شد، تعیین یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرفین تحت یادداشت تفاهم و همچنین پایبندی به تعهداتی است که طبق توافق نهایی برای طرفین ایجاد خواهد شد، چهار موضوع برای مذاکرات مدنظرست که موضوعات مهمی است.

یک بار دیگر لازم می‌دانم از سوی هیئت مذاکره کننده آقای قالیباف، آقای عراقچی و سایر اعضای هیئت تشکر و قدردانی ویژه خودمان از مردم و ملت شریف ایران ابلاغ کنم اگر الان ما توانستیم دشمن را به پای میز مذاکره بیاوریم و تعهداتی را بر دشمن مان تحمیل کنیم و اولین و مهم‌ترین آن خاتمه جنگ است، این گونه نبود که جمهوری اسلامی ایران به دنبال خاتمه جنگ باشد و ما از آن‌ها درخواست کنیم و یا خواهش کنیم که جنگ را خاتمه دهند، ما جنگ را با قدرت نظامی خودمان مغلوب کنیم و این‌ها در این سند متعهد به آن شدند و این نکته کلیدی است.

تشکر ویژه داریم از مردم شریف مان و تشکر ویژه داریم از مقام معظم رهبری و مسئولان پرتلاش و خدوم نظام اسلامی و همچنین نیرو‌های مسلح غیور ما که همواره آماده و جان برکف هستند برای دفاع از کیان نظام اسلامی و درود و سلام می‌فرستیم به روح پاک شهدای جنگ رمضان و در صدر آنان سید شهدای ما امام شهیدمان.