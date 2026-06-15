شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: متن یادداشت تفاهم مربوط به پایان جنگ و مذاکره‌ها در اسلام‌آباد، شامگاه ۲۴ خرداد نهایی شد و بر اساس آن، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به‌طور فوری و دائمی پایان می‌یابد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن آمریکایی-صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت‌های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکره های دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم درباره مذاکره پایان جنگ (مذاکره ها در اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه ۲۴ خرداد، نهایی کرد.

بر اساس توافق های انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، از امشب به صورت فوری و دائمی، پایان و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکره ها برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدهای طرف مقابل، وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر، قدردانی می‌کند.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی