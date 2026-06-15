به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کاروان تیم ملی فوتبال ایران که ساعت ۲۲:۴۵ شب گذشته برای برگزاری نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نیوزیلند از تیخوانا مکزیک راهی لس آنجلس آمریکا شده بود، پس از حدود یک ساعت پرواز وارد فرودگاه این شهر شد.

قرار است امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی همراه با مهدی طارمی در نشست خبری پیش از بازی شرکت کنند و سپس با همراهی سایر نفرات با حضور در ورزشگاه سوفای و قدم زدن بر روی چمن این استادیوم، از نزدیک با وضعیت آن آشنا شوند.

تمرین رسمی در زمین چمن کارسون اسپورتس پارک لس آنجلس با حضور ۱۵ دقیقه‌ای رسانه‌ها بخش پایانی برنامه امروز تیم ملی فوتبال خواهد بود.