امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار کرد: خیلی خوشحالم که از کشور بزرگ و قدرتمند ایران در اینجا حضور دارم و امیدوارم فوتبال وسیله‌ای شود که کشور‌ها و فرهنگ‌ها به هم نزدیک شوند.

او ادامه داد: ما اینجا هستیم که به نمایندگی از ملت بزرگ ایران بازی کنیم. فقط به فوتبال فکر می‌کنیم. ما سیاستمدار نیستیم و فوتبال از سیاست جداست ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستند.

و نتیجه هم دست خداست.

قلعه‌نویی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات سفر به آمریکا گفت: به خاطر این مشکلات کمپ ما دو بار جابجا شد، اما جا دارد از مردم و دولت مکزیک تشکر کنیم. ما ایرانیان از سختی‌ها فرصت می‌سازیم. به غیر از شادی مردم کشورمان به چیز دیگری فکر نمی‌کنیم

او ادامه داد: برنامه این بود که دو هفته قبل از مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک شویم. از این بابت شاید ضرر کنیم، اما بازیکنان همه متحد هستند که تمام تلاش خود را به کار ببرند. آنها هم مانند سایر فوتبالیست‌ها با قلبشان بازی می‌کنند.

قلعه‌نویی همچنین گفت: از کسانی که شرایط سخت ما را درک کردند تشکر می‌کنم. این رفتار‌ها روح فوتبال را عذاب می‌دهد. برد و باخت احساسی است، اما خود فوتبال برای لذت بردن است. تمرکز فنی ما را تا حدودی گرفته‌اند، اما من تلاش می‌کنم که تمرکز تیم فقط روی مسائل فنی باشد.

سرمربی تیم ملی درباره شناختش از نیوزیلند هم گفت: همه تیم‌هایی که اینجا هستند جزو بهترین تیم‌های منطقه خود هستند، چه نیوزیلند و چه آرژانتین. همه سختی کشیدند و بازی کردند تا شایستگی حضور را پیدا کردند. نیوزیلند لژیونر‌های زیادی دارد و روی ضربات ایستگاهی خطرناک است. سیستم‌های دفاعی این تیم را آنالیز کرده‌ایم.

او همچنین درباره استقبال هواداران از بازی‌های تیم‌ملی گفت: ایرانیان زیادی از دهه‌های مختلف در لس‌آنجلس هستند. انتظار داریم اینها به دور از هر مساله‌ای بیایند، تیم ملی خود را تشویق کنند، از فوتبال لذت ببرند و به ما انرژی بدهند.

قلعه‌نویی در پاسخ به این سوال که آیا جابجایی تیم ملی بین شهر‌های محل برگزاری بازی‌ها و تیخوانا در روند تیم تاثیر منفی نمی‌گذارد؟ گفت: طبیعتا جابجایی بین شهر‌ها تاثیرگذار است، اما بر اساس پروتکل، ما یک کمپ اصلی داریم که در مکزیک است و ما آنجا خوشحالیم. آنها ما را تشویق می‌کنند و دوست داریم به آنجا برگردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبالایران در پایان درباره غیبت سردار آزمون در جام جهانی گفت: ما به دنبال این هستیم که بازی‌های خوبی انجام دهیم و به دنبال مسائل حاشیه‌ای نیستیم. سردار آزمون بازیکن بزرگی است و زحمات زیادی برای تیم ملی کشیده، اما در این اردو با ما نیست. دوست داشتیم کنار ما باشد، اما فوتبال همین است. مثلا نیمار یکی از بازیکنان بزرگ فوتبال برزیل است، اما گاهی در شرایط خوبش نیست وبه تیم ملی دعوت نمی‌شود.