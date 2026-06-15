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ملیپوش فوتبال ایران در نشست خبری قبل از دیدار با نیوزیلند گفت: با فوتبال، کشور متمدن ایران را متحدتر میکنیم.
او در ادامه درباره مشکلات تیم ملی برای گرفتن روادید آمریکا و کارشکنیهای میزبان مسابقات گفت: فقط ایران نیست که تحت تأثیر قرار گرفته، دیگران از جمله داوران هم بودهاند. من به محض ورودم تنشها را حس کردم. ما در مورد صلح و شادی صحبت میکنیم ولی همین را تجربه نکردیم. میدانم که فقط ما نبودیم، چندین کشور مشکل ویزا و تغییر اردوهای تمرینی داشتند. این نوع تنش، شادی و پیام فیفا و مردم ما را که فوتبال، صلح میآورد، تضعیف میکند. این جام جهانی میتوانست فضای بهتری نسبت به الان فراهم کند، اما امیدوارم در آینده برای همه هواداران در جام جهانی، صرف نظر از اینکه از چه تیمی حمایت میکنند، بهتر باشد.
او در پایان گفت: نیوزیلند تیم قابل احترامی است و امیدوارم بازی خیلی خوبی باشد. تمام تلاشمان را میکنیم که بازی تماشایی را برای بینندگان ارائه دهیم.