معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت قصد دارد در مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران حضور داشته باشد، هرچند ممکن است دونالد ترامپ نیز شخصا در این مراسم شرکت کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ونس در گفت وگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز، گفت: «فکر می‌کنم هنوز در حال هماهنگ کردن جزئیات مربوط به افرادی هستیم که در مراسم امضا حضور خواهند داشت. من قطعاً قصد دارم آنجا باشم، اما این احتمال وجود دارد که خود رئیس‌جمهور نیز در مراسم حضور داشته باشد.

سازمان سرویس مخفی آمریکا معمولا به دلایل امنیتی و همچنین حفظ تداوم جانشینی در قدرت، حضور همزمان رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا را به‌ویژه در رویداد‌های بین‌المللی توصیه نمی‌کند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مصاحبه با فاکس نیوز توافق حاصل‌شده با ایران را «لحظه‌ای بزرگ برای ایالات متحده آمریکا» توصیف کرد، اما در عین حال گفت که هنوز راه زیادی برای اجرای کامل آن باقی مانده است.

معاون ترامپ در ادامه گفت: این توافق بر سه محور اصلی استوار است. محور نخست «بازگشایی فوری تنگه هرمز و همچنین لغو محاصره دریایی اعمال‌شده علیه ایران» است.

ونس افزود: دومین محور، تضمین این موضوع است که ایران هرگز به دنبال دستیابی، تامین یا خرید سلاح هسته‌ای نخواهد رفت.

به گفته معاون رئیس‌جمهور آمریکا، سومین محور نیز پایبندی به تعهدات و اجرای مفاد توافق است.

ونس تاکید کرد: «برای روشن شدن موضوع، این توافق تنها در صورتی عملی خواهد شد که ایران به وعده‌های خود عمل کند.»

او همچنین بر آثار مثبت اقتصادی این توافق برای شهروندان آمریکایی تاکید کرد؛ شهروندانی که طی ماه‌های گذشته با افزایش بهای سوخت روبه‌رو بوده‌اند.

او افزود: ترامپ «به‌شدت نگران» افزایش قیمت سوخت بوده است، اما اکنون آمریکا خواهد توانست هزینه انرژی را نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز کاهش دهد.

با این حال، شبکه سی ان ان آمریکا گزارش داد که حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز، آسیب‌های جدی به نظام انرژی جهان وارد شده و قیمت‌ها به سطح پیش از جنگ در آینده نزدیک بازنخواهد گشت.

این اظهارات ونس پس از آن مطرح شد که شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان که در جریان جنگ آمریکا علیه ایران به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی نقش‌آفرینی کرده است، اعلام کرد مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.

این مراسم قرار است اندکی پس از حضور برنامه‌ریزی‌شده ترامپ در نشست سالانه سران گروه هفت در شهر اویان-له-بن فرانسه، در نزدیکی ژنو، برگزار شود.

ترامپ عصر یکشنبه به وقت محلی (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۲۵ خرداد ۱۴۰۵) در شبکه تروث سوشال خود پس از دو جنگ علیه ایران اعلام کرد: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: «اجازه کامل بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض را می‌دهم و همزمان با آن، رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده را نیز مجاز می‌دارم.»

ترامپ افزود: «کشتی‌های جهان، موتور‌های خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان یابد!»