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خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد: در پی اعلام توافق میان تهران و ایالات متحده قیمت نفت خام روز دوشنبه بیش از چهار درصد کاهش یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش رویترز آمده است: پس از اعلام توافق میان تهران و آمریکا، نفت خام برنت با ۳.۵۱ دلار کاهش (معادل ۴.۰۲ درصد) به ۸۳.۸۲ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز با ۳.۹۳ دلار کاهش (معادل ۴.۶۳ درصد) به ۸۰.۹۵ دلار در هر بشکه رسید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر روز گذشته (یکشنبه به وقت محلی) در شبکه تروث سوشال خود پس از دو جنگ علیه ایران اعلام کرد: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است. به همه تبریک میگویم.
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: «اجازه کامل بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض را میدهم و همزمان با آن، رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده را نیز مجاز میدارم.»
ترامپ افزود: «کشتیهای جهان، موتورهای خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان یابد»
پیش از این، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که تفاهم نامه میان دو کشور حاصل شده و در روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سوئیس امضا خواهد شد.