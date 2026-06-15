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در پی اعلام یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا مبنی بر توقف جنگ در تمام جبههها از جمله لبنان، رسانههای صهیونیستی واکنشی از روی خشم نسبت به این توافق نشان دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کانال ۱۴ عبری گزارش داد: کاری که دونالد ترامپ با ما کرد آنقدر بد است که حتی توضیحش هم سخت است.
شبکه عبری آی ۲۴ نیوز نیز نوشت: ترامپ به ایرانیها خیلی چیزها میدهد و در عوض هیچ چیزی دریافت نمیکند.
دیگر رسانه عبری نوشت: هیچ راه حلی برای مسئله هستهای وجود ندارد. هیچ راه حلی برای مسئله موشکهای بالستیک وجود ندارد. ایرانیها از طریق تنگه هرمز کنترل جهان را به دست گرفتهاند و نظام ایران سقوط نکرده است.
همچنین یک خبرنگار اسرائیلی گفت: این توافق یک فاجعه استراتژیک برای اسرائیل است.
در ادامه رسانه عبری حدشوت له تزانسورا نوشت: حالا حداقل میتوانیم بخوابیم. ما همچنین به شدت به ایکسباکس یک عامل نسبتاً برجسته حزبالله حمله کردیم.
دیگر پلتفرمهای عبری نوشتند: به نظر میرسد این توافق شامل خروج از لبنان باشد.
خبرنگار رؤی کایس نیز گفت: چه کسی باور میکرد که یک حمله واحد در ضاحیه جنوبی بیروت، صلح جهانی را تسریع کند؟
این واکنشها پس از آن است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پستی در شبکه ایکس نوشت: ما خوشحالیم که پس از مذاکرات فشرده، توافق صلح بین آمریکا و ایران را اعلام میکنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در تروث سوشال نوشت: توافق با ایران نهایی شده است و بدین وسیله تنگه هرمز بدون هیچ هزینهای باز میشود و من اجازه لغو فوری محاصره دریایی ایالات متحده را میدهم.