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مردم جنوب لبنان پس از اعلام تفاهم میان ایران و آمریکا و برقراری آتشبس، با حضور در خیابانها به جشن و شادی پرداختند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رسانههای لبنانی با انتشار تصاویری از این جشنها گزارش دادند آتشبس پس از تفاهمی حاصل شده است که با شروط تحمیلی جمهوری اسلامی ایران به طرف آمریکایی به دست آمده و به درگیریها در لبنان پایان داده است.
همزمان حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، این توافق را نشانه پیروزی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت دانست و تأکید کرد ملتهای مستقل جهان دریافتهاند آمریکا قدرتی شکستناپذیر نیست.
علی القحوم عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن هم، این تفاهم را نشانه پیروزی ایران و شکست آمریکا دانست و تأکید کرد طرح صهیونیستی موسوم به خاورمیانه جدید شکست خورده است.
شیخ خالد الملا رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق نیز این تفاهم را نتیجه ایستادگی و مقاومت توصیف کرد.
وزارت خارجه قطر نیز با استقبال از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن، آن را گامی مهم در مسیر تقویت صلح و رشد اقتصادی منطقه توصیف کرد و از تلاشهای کشورهای میانجی از جمله پاکستان قدردانی کرد.
همچنین وزیر امور خارجه ترکیه و نخستوزیر ژاپن از تفاهم میان تهران و واشنگتن استقبال و ابراز امیدواری کردند این توافق به پایان جنگ و تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه منجر شود.
همزمان امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کردند.
همچنین انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیهای مشترک ضمن حمایت از این تفاهم، بر همکاری با آمریکا، ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ضرورت حفظ ثبات، حاکمیت و آتشبس پایدار در لبنان تأکید کردند.
در همین حال برخی شهرکنشینان صهیونیست این تفاهم را دستاوردی برای ایران عنوان و اعلام کردند ایرانیها ترامپ را به زانو درآوردند.
همزمان رسانه صهیونیستی معاریو به نقل از منابع این رژیم گزارش داد اسرائیل خود را ملزم به اجرای بخش مربوط به لبنان در این تفاهم نمیداند و قصد دارد نظامیان خود را در لبنان نگه دارد، به عملیات علیه حزبالله ادامه دهد و در صورت نیاز به حملات پاسخ دهد