به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ در گفت‌و‌گو با نیویورک تایمز، توافق با ایران را توافقی بزرگ توصیف کرد و مدعی شد رؤسای جمهور پیشین آمریکا در دستیابی به توافق با ایران ناکام بوده‌اند.

او همچنین اذعان کرد: حملات رژیم صهیونیستی تقریباً توافق نهایی با تهران را از مسیر خود خارج کرده بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با تکرار ادعا‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، اسرائیل ۲ ساعت هم دوام نخواهد آورد.

ترامپ همچنین اعلام کرد: واشنگتن و تهران همچنان درباره برخی جزئیات توافق نهایی در حال مذاکره هستند.

رئیس جمهور آمریکا با عقب نشینی از موضع غنی سازی صفر خود اعلام کرد که بر اساس هر توافق نهایی احتمالی، غنی سازی اورانیوم ایران در سطح پائین محدود خواهد شد.