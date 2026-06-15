به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فرنجیه گفت که به خاطر استفاده نکردن از برگ برنده مقاومت در مذاکرات با رژیم صهیونیستی، طرف اسرائیلی گفت که لبنان دستش برای مذاکره خالی است.

او افزود: ای کاش رئیس جمهور آمریکا در توافق لبنانی - آمریکایی به ما همان چیزی را می‌داد که در یادداشت تفاهم به ایران داد.

رئیس جریان «المرده» لبنان با اشاره به برخی تلاش‌ها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، گفت: کسی که امروز توافق عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل را امضا کند، به تنهایی امضا کرده است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم با او همراه نیستند و در همه همه پرسی‌ها، اکثریت مردم حتی اگر در مسائل داخلی اختلاف نظر داشته باشند، مخالف اسرائیل هستند.

فرنجیه تصریح کرد: ما نسبت به این کشور و به وحدت و یکپارچگی آن علاقمند و حریص هستیم و تفاوتی میان فرزندان جنوب با فرزندان شمال نیست.