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سرودۀ جدید آقای افشین علا در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرودۀ جدید آقای افشین علا در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضوان الله علیه، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، منتشر شده است.
▪️ای وای محرم شده و خامنهای نیست
همصحبت ما غم شده و خامنهای نیست
▪️سالی دگر آغاز شد و حنجرههامان
با مرثیه همدم شده و خامنهای نیست
▪️ای وای که بار دگر این سینۀ مجروح
محتاج به مرهم شده و خامنهای نیست
▪️هم جان من آمد به لبم هم جگرم سوخت
هم قامت من خم شده و خامنهای نیست
▪️در شام غریبان به شمار سپه شام
از طاقت من کم شده و خامنهای نیست
▪️مانند زمانی که به خون خفت اباالفضل
هنگامۀ ماتم شده و خامنهای نیست
▪️از بانگ جگرسوز «علمدار نیامد»
لرزان، تن عالم شده و خامنهای نیست
▪️ای وای که در بیت، حسینیۀ عشاق
بیمونس و همدم شده و خامنهای نیست
▪️بر پای اسیران غمش بند یتیمی
چون سلسله محکم شده و خامنهای نیست
▪️تا شعله بگیرد دل من هر طرف، آتش
از طعنه فراهم شده و خامنهای نیست
▪️در سعی و صفای حرمش چشم محبان
چون چشمۀ زمزم شده و خامنهای نیست
▪️برخاسته این قوم به هر کوی و خیابان
ایران، همه پرچم شده و خامنهای نیست
▪️در سوگ شهیدان، رخ هر آینه پنهان
در آه دمادم شده و خامنهای نیست
▪️«روزی که نباشد!» همه گفتیم محال است
این فرض، مسلم شده و خامنهای نیست