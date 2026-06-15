به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال اکوادور و ساحل عاج از گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد دوشنبه ۲۵ خرداد و از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه پنسیلوانیا آمریکا و با قضاوت فرانسوا لتسکیه رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود ساحل عاج به پایان رسید.

در چارچوب هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و در گروه E، تیم‌های ملی فوتبال ساحل عاج و اکوادور از ساعت ۲:۳۰ در ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد شهر فیلادلفیا به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با پیروزی تیم آفریقایی به پایان رسید.

در نیمه نخست اکوادور کمی بهتر و مسلط‌تر ظاهر شد و با وجود اینکه حتی ۲ بار تیر دروازه نارنجی‌پوشان آفریقا را به لرزه درآورد، اما در گلزنی ناکام بود. ساحل عاج هم از تک‌موقعیت‌های خود استفاده نکرد تا ۴۵ دقیقه ابتدایی این مسابقه بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم هر ۲ تیم ضمن اولویت قرار دادن احتیاط، نیم‌نگاهی به گلزنی و کسب ۳ امتیاز داشتند، اما حملات ۲ تیم زهر کافی نداشت، به جز یک مرتبه که ساحل عاج تیر دروازه اکوادور را هدف قرار داد. در حالی که همگان در انتظار ثبت اولین دیدار بدون گل جام بودند، آماد دیالو، ستاره تیم منچستریونایتد که به عنوان یار تعویضی به میدان آمده بود، قفل دروازه تیم آمریکای جنوبی را شکست و ۳ امتیاز ارزشمند را به نماینده آفریقا هدیه داد.

یان دیومانده، وینگر جوان ساحل عاج که چندین مرتبه با حرکاتش دفاع اکوادور را به هم ریخت به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.



جدول گروه پنجم در پایان هفته نخست به شکل زیر است:







