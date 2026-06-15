مردم ولایت‌مدار فیروزکوه در صدو ششمین شب پس از شهادت جانسوز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با برپایی تجمعی حماسی، بر پیوند ناگسستنی خود با راه مقاومت و بیعت با مقام معظم رهبری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه دوشنبه، آیین سوگواری و میثاق مردم فیروزکوه با حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم و مسئولان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید، صدو شش شب ایستادگی و وفاداری خود را به نمایش گذاشته و با شعار‌های حماسی، آمادگی خود را برای اجرای فرامین ولی‌امر مسلمین اعلام کردند.