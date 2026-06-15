دارن بیزلی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل ایران گفت: ما برای هر دیدار ملی به یک شکل آماده می‌شویم و برای این مسابقه هم هیچ تفاوتی قائل نشده‌ایم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دارن بیزلی سرمربی نیوزیلند، در نشست خبری پیش از دیدار مقابل ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، گفت: صادقانه بگویم، ما با این بازی مانند هر مسابقه عادی دیگری برخورد کرده‌ایم. برای هر دیدار ملی به یک‌شکل آماده می‌شویم و برای این مسابقه هم هیچ تفاوتی قائل نشده‌ایم.

وی افزود: این بازی برای ما مهم است، چون یک مسابقه جام جهانی است و می‌خواهیم در این رقابت‌ها عملکرد خوبی داشته باشیم.

بیزلی اظهار داشت: مدت زیادی منتظر چنین فرصتی بودیم و از آغاز مسابقات هیجان‌زده هستیم. نیوزیلند باید مقابل تیمی قرار بگیرد که در رده بیستم جهان قرار دارد و مرحله انتخابی آسیا را بدون شکست پشت سر گذاشته است.

سرمربی نیوزیلند گفت: بیشتر بازی‌ها بسیار نزدیک و فشرده بوده‌اند و همه تیم‌ها شانس پیروزی داشته‌اند. این موضوع به ما اعتمادبه‌نفس می‌دهد.

بیزلی در مورد احتمال حضور تماشاگران پُرتعداد ایرانی در ورزشگاه سوفای لس آنجلس عنوان کرد: انتظار دارم که جمعیت زیادی به ورزشگاه بیایند. ما آمده‌ایم تا در این فضای بزرگ بازی کنیم و همه بازیکنان ترجیح می‌دهند که در چنین فضایی به میدان بروند.

تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۴:۳۰ سه‌شنبه - به وقت ایران در دور نخست از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه سوفای مقابل نیوزیلند صف‌آرایی می‌کند.