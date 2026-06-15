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مردم ولایتمدار و انقلابی ورامین با برپایی اجتماع عظیم در صدو ششمین شب شهادت حضرت آیتالله خامنهای، بار دیگر بر پایبندی به آرمانهای انقلاب و بیعت ناگسستنی با مقام معظم رهبری تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ورامین شاهد حضور حماسی مردمی بود که در صدو ششمین شب سوگواری رهبر شهید خود، حماسه وفاداری آفریدند.
در این اجتماع که با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم برگزار شد، شرکتکنندگان با در دست داشتن تصاویر امام خامنهای، نشان دادند که بصیرت و میثاق این دیار با ولایت گسستنی نیست. عزاداران با سردادن شعارهای انقلابی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره «شهید راه قدس»، بر تداوم راه مقاومت و پیروی مطلق از فرامین مقام معظم رهبری تأکید کردند.