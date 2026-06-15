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مردم ولایتمدار شهرستان ری در صدو ششمین شب پس از شهادت جانسوز حضرت آیتالله خامنهای، با تجمع در میدان نماز، شکوه پایداری و انسجام خود را در مسیر ولایت و آرمانهای رهبر شهید به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان نماز شهرری در صدو ششمین شب از سوگ امت در فراق رهبر عظیمالشأن انقلاب، کانون دلدادگی و تجدید میثاق مجاوران آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بود.
در این اجتماع حماسی که با عنوان «شب قرار» برگزار شد، قشرهای مختلف مردم شهرستان ری با حضور پرشور خود نشان دادند که گذر زمان، نهتنها از شعله عشق به رهبر شهید نمیکاهد، بلکه بر انسجام و پایداری آنان در دفاع از ارزشهای نظام میافزاید.
شرکتکنندگان در این آیین معنوی، با سردادن شعارهای میثاق با ولایت، بر ادامه راه اقتدار و مقاومت تأکید کرده و بیعت خود را با مقام معظم رهبری ابراز داشتند.