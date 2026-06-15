مردم متدین و انقلابی شهرستان شهریار با برپایی تجمعی باشکوه در یکصد و ششمین شب پس از شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بار دیگر بر ایستادگی در مسیر ولایت و زنده نگاه داشتن آرمان‌های رهبر فقید انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شهریار شاهد حضور حماسی قشر‌های مختلف مردمی بود که در یکصد و ششمین شب فراق رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، چراغ سوگواری و میثاق را فروزان نگاه داشتند.

در این اجتماع معنوی، مردم شهریار با در دست داشتن تصاویر امام خامنه‌ای و پرچم‌های مقاومت، نشان دادند که پیوند امت با ولایت ناگسستنی است. شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار‌های انقلابی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت‌های «شهید راه قدس»، بر بیعت دوباره با مقام معظم رهبری و تداوم مسیر اقتدار جبهه مقاومت تأکید کردند.