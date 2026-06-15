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مردم ولایتمدار شهرستان قدس با حضور حماسی در خیابانها در یکصد و ششمین شب پس از شهادت حضرت آیتالله خامنهای، حفظ وحدت و انسجام ملی را تنها راه پیروزی و تداوم مسیر مقاومت برشمردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابانها و میادین شهرستان قدس در یکصد و ششمین شب فراق رهبر عظیمالشأن انقلاب، صحنه تجلی اتحاد و همبستگی مردمی بود که حضور میدانی را تکلیف شرعی و انقلابی خود میدانند.
در این اجتماعات پرشور، قشرهای مختلف مردم شهرستان قدس با تاکید بر اینکه «وحدت» کلید پیروزی در برابر جبهه استکبار است، نشان دادند که پس از گذشت صد و شش شب از شهادت جانسوز رهبر شهید، انگیزه آنان برای صیانت از آرمانهای نظام و بیعت با مقام معظم رهبری مستحکمتر شده است.
شرکتکنندگان در این راهپیماییها و تجمعات، ضمن گرامیداشت یاد «شهید راه قدس»، انسجام داخلی و هوشیاری در برابر فتنههای دشمن را عامل اصلی اقتدار ایران اسلامی دانسته و بر آمادگی کامل خود برای اجرای فرامین ولایت تاکید کردند.