همزمان با کوچ عشایراستان‌های آذربایجان شرقی و غربی به مراتع سهند، برف‌روبی و ساماندهی ایل راه‌ها نیز آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر امورعشایر جنوب استان گفت: کوچ ۶۵۰ خانوار عشایر از شهرستان‌های مهاباد، میاندوآب، ملکان، بناب، اسکو و مراغه به مراتع سهند از نیمه خرداد آغاز شده است.

مرتضی شکوریان افزود: این عشایر با ۷۰ هزار راس گوسفند و بز تا ۱۵ شهریور در ییلاق‌های سهند به پرورش دام و تولید فرآورده‌های دامی مشغول هستند.

وی افزود: همزمان با کوچ، بازگشایی محور‌های برفگیر مراتع نیز از ۲ محور آغاز شده و تا یک هفته ادامه خواهد داشت.

مدیر امورعشایر جنوب استان آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: برف‌روبی در این مناطق کوهستانی با توجه به شیب زیاد با سختی‌های زیادی همراه است و در برخی مسیر‌ها ارتفاع برف به سه متر می‌رسد.

وی گفت: همزمان با برف‌روبی بهسازی ۲۴۰ کیلومتر از راه‌های عشایر دامنه‌های سهند نیز آغاز شده است.

شکوریان افزود: عشایر سهند تا ۱۵ شهریور در مراتع حضور دارند و در طول ییلاق ۳۰۰ تُن گوشت قرمز، یک هزار تُن شیر و ۲۰ تُن پشم تولید می‌کنند.

مراتع سهند به خاطر داشتن آب و هوای خنک و علوفه مناسب از مهمترین مناطق ییلاقی عشایر در شمال غرب کشور است.