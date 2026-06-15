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مردم ولایتمدار شهرستان رباطکریم با حضور حماسی در یکصد و ششمین شب پس از شهادت حضرت آیتالله خامنهای، وحدت و هماهنگی میان میدان و خیابان را رمز پیروزی ملت دانسته و بر تداوم حضور در صحنه برای صیانت از انسجام ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم انقلابی رباطکریم در صدو ششمین شب سوگواری رهبر شهید خود، با حضوری حماسی، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی با ولایت تأکید کردند.
در این اجتماع، شهروندان رباطکریم وحدت و هماهنگی میان «میدان و خیابان» را رمز پیروزی ملت ایران برشمردند. شرکتکنندگان با تأکید بر ضرورت تداوم حضور در «سنگر خیابان»، این ایستادگی میدانی را عاملی حیاتی برای جلوگیری از تحقق توطئههای دشمن در ایجاد تفرقه و نفاق دانستند.