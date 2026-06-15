نخست‌وزیر تایلند از برنامه بلندمدت این کشور برای تبدیل شدن به قطب تولید نیمه‌هادی‌ها و تراشه‌های پیشرفته در آسه‌آن خبر داد.

تایلند در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید تراشه در آسه‌آن

تایلند در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید تراشه در آسه‌آن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ در همین راستا، آنوتین چارنویراکل دستور تشکیل «کمیته ملی سیاست‌گذاری نیمه‌هادی‌ها و الکترونیک پیشرفته» را امضا کرده است. این اقدام بخشی از راهبرد دولت برای توسعه صنایع آینده‌محور از جمله نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی، رباتیک و انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.

دولت تایلند صنعت نیمه‌هادی را یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی در دهه‌های آینده می‌داند و در تلاش است با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه توانمندی‌های داخلی، جایگاه این کشور را در زنجیره جهانی تولید تراشه ارتقا دهد.

بر اساس این برنامه، جذب سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۷۵ میلیارد دلار آمریکا و تربیت بیش از ۲۳۰ هزار نیروی متخصص و ماهر در دستور کار قرار گرفته است. مقام‌های تایلندی معتقدند تحقق این اهداف می‌تواند زمینه‌ساز تحول ساختار صنعتی کشور و افزایش رقابت‌پذیری آن در بازار‌های جهانی شود.

مقام‌های اقتصادی تایلند اعلام کرده‌اند برای تدوین این راهبرد، تجربه کشور‌های پیشرو منطقه از جمله سنگاپور و مالزی و همچنین رقبایی مانند ویتنام و فیلیپین مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته کارشناسان، هرچند صنعت نیمه‌هادی تایلند هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، اما زیرساخت‌های صنعتی، نیروی کار ماهر و ظرفیت‌های تولیدی این کشور، زمینه مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم تولید تراشه در جنوب شرق آسیا فراهم کرده است.