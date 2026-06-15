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نخستوزیر تایلند از برنامه بلندمدت این کشور برای تبدیل شدن به قطب تولید نیمههادیها و تراشههای پیشرفته در آسهآن خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ در همین راستا، آنوتین چارنویراکل دستور تشکیل «کمیته ملی سیاستگذاری نیمههادیها و الکترونیک پیشرفته» را امضا کرده است. این اقدام بخشی از راهبرد دولت برای توسعه صنایع آیندهمحور از جمله نیمههادیها، هوش مصنوعی، رباتیک و انرژیهای پاک به شمار میرود.
دولت تایلند صنعت نیمههادی را یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی در دهههای آینده میداند و در تلاش است با جذب سرمایهگذاریهای خارجی و توسعه توانمندیهای داخلی، جایگاه این کشور را در زنجیره جهانی تولید تراشه ارتقا دهد.
بر اساس این برنامه، جذب سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۷۵ میلیارد دلار آمریکا و تربیت بیش از ۲۳۰ هزار نیروی متخصص و ماهر در دستور کار قرار گرفته است. مقامهای تایلندی معتقدند تحقق این اهداف میتواند زمینهساز تحول ساختار صنعتی کشور و افزایش رقابتپذیری آن در بازارهای جهانی شود.
مقامهای اقتصادی تایلند اعلام کردهاند برای تدوین این راهبرد، تجربه کشورهای پیشرو منطقه از جمله سنگاپور و مالزی و همچنین رقبایی مانند ویتنام و فیلیپین مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته کارشناسان، هرچند صنعت نیمههادی تایلند هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، اما زیرساختهای صنعتی، نیروی کار ماهر و ظرفیتهای تولیدی این کشور، زمینه مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم تولید تراشه در جنوب شرق آسیا فراهم کرده است.