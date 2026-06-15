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مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان با برپایی صد و ششمین اجتماع متوالی خود در میادین و خیابانهای محل قرار شبانه، بر حفظ وحدت و انسجام ملی به عنوان رکن اصلی اقتدار نظام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان بهارستان در صد و ششمین شب پس از شهادت جانسوز حضرت آیتالله خامنهای، بار دیگر شاهد حضور حماسی مردمی بود که خیابانها را به سنگر وفاداری تبدیل کردهاند.
در این آیین معنوی، مردم نسیمشهر با تجمع گسترده در میدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی تأکید کردند. شرکتکنندگان در این قرار شبانه، حضور مستمر در صحنه را نشانهای از زنده بودن آرمانهای «شهید راه قدس» دانسته و اعلام کردند که این همبستگی، سدی نفوذناپذیر در برابر زیادهخواهیهای استکبار است.
عزاداران در بهارستان با تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، خاطرنشان کردند که حضور در میادین و خیابانها، تجلی بصیرت ملتی است که هرگز از مسیر ولایت و مقاومت عقبنشینی نخواهد کرد.