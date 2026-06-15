دولت اندونزی اعلام کرد عضویت و همکاری در چارچوب گروه بریکس فرصت‌های جدیدی را برای نوسازی بخش کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی فراهم کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ «علی جمیل» مدیرکل موقت امور باغات وزارت کشاورزی اندونزی در نشست وزیران کشاورزی بریکس که در شهر ایندور برگزار شد، تأکید کرد: همکاری میان کشور‌های عضو بریکس امکان دسترسی اندونزی به فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و توسعه نظام‌های کشاورزی پایدار را فراهم می‌کند.

این نشست با صدور بیانیه مشترکی به پایان رسید که بر تقویت امنیت غذایی جهانی، حمایت از کشاورزان خرده‌مالک و گسترش تجارت مبتنی بر فناوری تأکید دارد.

مقام‌های اندونزیایی اعلام کردند: این توافق زمینه دسترسی این کشور به شبکه‌های تحقیقاتی و کشاورزی بریکس را فراهم خواهد کرد. بر این اساس، جاکارتا می‌تواند از فناوری‌های پیشرفته در حوزه تولید بذر‌های پربازده، کود‌های نوین و منابع ژنتیکی گیاهی بهره‌مند شود.

همچنین همکاری‌های فنی در زمینه هوش مصنوعی، پایش ماهواره‌ای محصولات کشاورزی، توسعه آبزی‌پروری، زنجیره سرد حمل‌ونقل محصولات و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق بانک توسعه جدید از دیگر محور‌های این همکاری عنوان شده است.

در همین حال، آندی امران سلیمان وزیر کشاورزی اندونزی تأکید کرد: نوسازی و مکانیزاسیون مبتنی بر فناوری، راهبرد اصلی این کشور برای حفظ امنیت غذایی است.

وی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود سطح درآمد و رفاه کشاورزان خواهد شد.